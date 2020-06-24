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شاهد من الحرم.. هكذا تم غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة

في وقت وجيز وعبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء أمس، بأعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها على "السناب شات"، عمليات التنظيف والتعقيم وإزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة.

وتتم عملية إزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة بطريقتين آلية ويدوية، ويتم إنجاز ذلك في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام بشكل عام؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الحرم.. هكذا تم غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء أمس، بأعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها على "السناب شات"، عمليات التنظيف والتعقيم وإزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة.

وتتم عملية إزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة بطريقتين آلية ويدوية، ويتم إنجاز ذلك في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام بشكل عام؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:20 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:38 PM

شاهد من الحرم.. هكذا تم غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة

في وقت وجيز وعبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,368

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء أمس، بأعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها على "السناب شات"، عمليات التنظيف والتعقيم وإزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة.

وتتم عملية إزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة بطريقتين آلية ويدوية، ويتم إنجاز ذلك في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام بشكل عام؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين.

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