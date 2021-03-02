وشدد رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ضبطت بلدية محافظة بيشة مركزاً يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لائحة الغرامات.

بلدية بيشة تضبط "محل مساج" مخالفًا للإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-02 ضبطت بلدية محافظة بيشة مركزاً يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لائحة الغرامات. وشدد رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 07:09 PM

بلدية بيشة تضبط "محل مساج" مخالفًا للإجراءات الاحترازية تم تغريمه الحدّ الأعلى من لائحة الغرامات





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ضبطت بلدية محافظة بيشة مركزاً يمارس تقديم خدمة المساج مخالفاً للتعليمات والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الوقائية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه مع تغريمه الحد الأعلى من لائحة الغرامات.

وشدد رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، على ضرورة متابعة كافة الأنشطة التجارية في محافظة بيشة، وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك متابعة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19).