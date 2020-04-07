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"التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل"

الحسين: يمكن لمنشآت القطاع الخاص طلب استثناء لعامليها

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.

وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.

وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

منع التجول وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل"
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.

وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.

وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:45 AM

"التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل"

الحسين: يمكن لمنشآت القطاع الخاص طلب استثناء لعامليها

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فهد الغبيوي - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.

وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.

وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

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