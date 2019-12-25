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وزير التعليم يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس بسبب كسوف الشمس

تبدأ التاسعة صباحًا لحماية الطلاب من تعرُّضهم للأشعة فوق البنفسجية

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

وتفصيلاً، تشهد سماء السعودية مع شروق شمس يوم الخميس كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس، يبدأ من الساعة الـ05:30، وينتهي عند الـ07:45 صباحًا تقريبًا. ونظرًا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجُّه الطلاب والطالبات للمدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصًا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرُّض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما قد يتسبَّب بالنظر لفترة طويلة في حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.. فقد وجّه وزير التعليم بتأخير موعد بدء الاختبارات يوم الخميس القادم إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع مدارس السعودية، متمنيًا السلامة لجميع الطلاب والطالبات، ولمعلميهم والإداريين، مع تأكيد التوعية حول مخاطر ذلك للعموم، وأن تتخذ الجامعات ما تراه مناسبًا لمنسوبيها.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ الاختبارات كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس بسبب كسوف الشمس
سبق

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

وتفصيلاً، تشهد سماء السعودية مع شروق شمس يوم الخميس كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس، يبدأ من الساعة الـ05:30، وينتهي عند الـ07:45 صباحًا تقريبًا. ونظرًا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجُّه الطلاب والطالبات للمدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصًا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرُّض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما قد يتسبَّب بالنظر لفترة طويلة في حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.. فقد وجّه وزير التعليم بتأخير موعد بدء الاختبارات يوم الخميس القادم إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع مدارس السعودية، متمنيًا السلامة لجميع الطلاب والطالبات، ولمعلميهم والإداريين، مع تأكيد التوعية حول مخاطر ذلك للعموم، وأن تتخذ الجامعات ما تراه مناسبًا لمنسوبيها.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:46 AM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:48 AM

وزير التعليم يوجِّه بتأخير اختبارات يوم الخميس بسبب كسوف الشمس

تبدأ التاسعة صباحًا لحماية الطلاب من تعرُّضهم للأشعة فوق البنفسجية

A A A
محمد المواسي - جازان
11
36,965

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

وتفصيلاً، تشهد سماء السعودية مع شروق شمس يوم الخميس كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس، يبدأ من الساعة الـ05:30، وينتهي عند الـ07:45 صباحًا تقريبًا. ونظرًا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجُّه الطلاب والطالبات للمدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصًا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرُّض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما قد يتسبَّب بالنظر لفترة طويلة في حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.. فقد وجّه وزير التعليم بتأخير موعد بدء الاختبارات يوم الخميس القادم إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع مدارس السعودية، متمنيًا السلامة لجميع الطلاب والطالبات، ولمعلميهم والإداريين، مع تأكيد التوعية حول مخاطر ذلك للعموم، وأن تتخذ الجامعات ما تراه مناسبًا لمنسوبيها.

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