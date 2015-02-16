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"الصحة": تسجيل 1793 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3207 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تسجيل 1793 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 734389 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 702049 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8977 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 979 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 1793 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3207 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تسجيل 1793 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 734389 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 702049 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8977 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 979 حالة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
12:03 PM

"الصحة": تسجيل 1793 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3207 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
8,793

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تسجيل 1793 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 734389 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 702049 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8977 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 979 حالة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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