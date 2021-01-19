رئيس جامعة الإمام يوجّه هيئات التدريس بالتحذير من خطر جماعة الإخوان

طالبهم بالإشادة والتعليق على بيان هيئة كبار العلماء في هذا الصدد

وجّه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري عموم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالإشادة والتعليق على بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح "العامري" ما تضمنه بيان الهيئة من التشديد على خطرها بأنها جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، وأن غايتها الوصول إلى الحكم ، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مشيدًا بما تقوم به وحدة التوعية الفكرية في توضيح خطر هذه الجماعة المتطرفة التي تنشر جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

يُشار إلى أن هذا التوجيه من انطلاقًا من رسالة الجامعة السامية وخطتها الإستراتيجية الجديدة في تعزيز الأمن الفكري والوعي الوطني ، والسعي للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة يتحصن فيها الطلاب والطالبات من الأفكار المنحرفة والمواقع المشبوهة التي تستهدف بلادنا وأمننا واستقرارنا ولحمتنا الوطنية القوية مع ولاة أمرنا - حفظهم الله تعالى -.