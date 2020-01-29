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عن الفيديو الذي هز مصر.. "وزارة النقل" تكشف حقيقة ما حدث

مشهد أب يُنقذ ابنته تحت القطار

بعدما صارت لحظة إنقاذ أب مصري لابنته تحت القطار حديثَ الإعلام؛ كشفت وزارة النقل المصرية، مساء الثلاثاء، أن الأب خالف تعليمات السلامة بمحطة قطارات الإسماعيلية، شرق القاهرة، وتسبب في الحادث.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد انتشر مؤخرًا فيديو يُظهر أبًا يحتضن ابنته بين رصيف سكة حديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية، وحصل على تعاطف ودعم كبير.

لكن وزارة النقل المصرية أعلنت في بيانها: أنه بعد مراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة؛ تَبَيّن أن الأب كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية، والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

الباب المخالف

كما ذكرت أنه بدلًا من أن ينزل الأب من باب القطار المخصص لنزول الركاب على الرصيف 1 للوصول إلى الرصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر بين فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على الرصيف رقم 2؛ مخالفًا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.

كيف وقع الحادث

وأضافت أنه عند عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع، وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع؛ فقام الأب بالنزول لمساعدتها للصعود إلى الرصيف. وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وزارة النقل المصرية مصر محطة قطارات الإسماعيلية

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عن الفيديو الذي هز مصر.. "وزارة النقل" تكشف حقيقة ما حدث
سبق

بعدما صارت لحظة إنقاذ أب مصري لابنته تحت القطار حديثَ الإعلام؛ كشفت وزارة النقل المصرية، مساء الثلاثاء، أن الأب خالف تعليمات السلامة بمحطة قطارات الإسماعيلية، شرق القاهرة، وتسبب في الحادث.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد انتشر مؤخرًا فيديو يُظهر أبًا يحتضن ابنته بين رصيف سكة حديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية، وحصل على تعاطف ودعم كبير.

لكن وزارة النقل المصرية أعلنت في بيانها: أنه بعد مراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة؛ تَبَيّن أن الأب كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية، والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

الباب المخالف

كما ذكرت أنه بدلًا من أن ينزل الأب من باب القطار المخصص لنزول الركاب على الرصيف 1 للوصول إلى الرصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر بين فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على الرصيف رقم 2؛ مخالفًا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.

كيف وقع الحادث

وأضافت أنه عند عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع، وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع؛ فقام الأب بالنزول لمساعدتها للصعود إلى الرصيف. وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:10 AM

عن الفيديو الذي هز مصر.. "وزارة النقل" تكشف حقيقة ما حدث

مشهد أب يُنقذ ابنته تحت القطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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48,205

بعدما صارت لحظة إنقاذ أب مصري لابنته تحت القطار حديثَ الإعلام؛ كشفت وزارة النقل المصرية، مساء الثلاثاء، أن الأب خالف تعليمات السلامة بمحطة قطارات الإسماعيلية، شرق القاهرة، وتسبب في الحادث.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد انتشر مؤخرًا فيديو يُظهر أبًا يحتضن ابنته بين رصيف سكة حديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية، وحصل على تعاطف ودعم كبير.

لكن وزارة النقل المصرية أعلنت في بيانها: أنه بعد مراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة؛ تَبَيّن أن الأب كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية، والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

الباب المخالف

كما ذكرت أنه بدلًا من أن ينزل الأب من باب القطار المخصص لنزول الركاب على الرصيف 1 للوصول إلى الرصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر بين فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على الرصيف رقم 2؛ مخالفًا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.

كيف وقع الحادث

وأضافت أنه عند عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع، وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع؛ فقام الأب بالنزول لمساعدتها للصعود إلى الرصيف. وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

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