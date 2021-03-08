أمين عسير يفاجئ المطاعم والمقاهي بجولات تفتيشية.. وهذه نتائجها

للتأكد من التزام الأفراد والمنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية

فاجأ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عددًا من المطاعم والمقاهي خلال جولته التفتيشية برفقة طواقم رقابية وصحية وذلك للتأكد من التزام الأفراد والمنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بعد عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمهما.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير سخرت كوادرها الرقابية والصحية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية، وذلك تماشيًا مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادرة أخيرًا.

من جهة أخرى، أكد أن الأمانة ستشدد عملها الرقابي على الأنشطة التجارية التي سمح لها أخيرًا بتقديم خدمات الطلبات الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وما في حكمهما، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها ستكثف حملاتها الرقابية والجولات التفتيشية الميدانية إلى الضعف وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحرصًا على تطبيق الإجراءات النظامية ورصد المخالفات والتجاوزات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس وفق الأنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها حاليًا، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظًا على صحة الجميع.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

يُذكر أنه قد أغلقت أمانة المنطقة وبلدياتها اليوم نحو 69 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بعد أن رصدت أكثر من 311 مخالفة، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة أخيرًا.