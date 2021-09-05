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رئيس جامعة جازان: انتهجنا الشفافية في القبول وكرّمنا المتميزين

رحّب بكل الطلبة مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة

قال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الجامعة انتهجت الشفافية في القبول، وترحب بكل طلبتها المنتظمين والمستجدين مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة.

وشدد على ضرورة التقيد بالتوجيهات وبتعليمات وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، مضيفًا أن الجامعة لن تسمح بدخول مرافقها لمن لم يحصل على جرعتَيْ لقاح، وسيلغى تسجيل الطالب للمقررات ما لم يستكمل الجرعات، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها من أجل مواصلة مسيرتها المتميزة.

جاء ذلك خلال رعايته لقاء الطلبة المستجدّين للعام الأكاديمي 1443هـ، وتكريم الطلبة المتفوقين للعام 1442هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلبة على مسرح كلية إدارة الأعمال، والذي شهد تكريم المتفوقين والمتفوقات خلال العام الجامعي الماضي متمنيًا التوفيق للجميع.

ودشّن في بداية اللقاء معرض تهيئة الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة شؤون المكتبات.

بعدها انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، ووكيل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات الدكتور أحمد المالكي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

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رئيس جامعة جازان: انتهجنا الشفافية في القبول وكرّمنا المتميزين
سبق

قال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الجامعة انتهجت الشفافية في القبول، وترحب بكل طلبتها المنتظمين والمستجدين مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة.

وشدد على ضرورة التقيد بالتوجيهات وبتعليمات وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، مضيفًا أن الجامعة لن تسمح بدخول مرافقها لمن لم يحصل على جرعتَيْ لقاح، وسيلغى تسجيل الطالب للمقررات ما لم يستكمل الجرعات، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها من أجل مواصلة مسيرتها المتميزة.

جاء ذلك خلال رعايته لقاء الطلبة المستجدّين للعام الأكاديمي 1443هـ، وتكريم الطلبة المتفوقين للعام 1442هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلبة على مسرح كلية إدارة الأعمال، والذي شهد تكريم المتفوقين والمتفوقات خلال العام الجامعي الماضي متمنيًا التوفيق للجميع.

ودشّن في بداية اللقاء معرض تهيئة الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة شؤون المكتبات.

بعدها انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، ووكيل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات الدكتور أحمد المالكي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
06:18 PM

رئيس جامعة جازان: انتهجنا الشفافية في القبول وكرّمنا المتميزين

رحّب بكل الطلبة مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة

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فهد كاملي - جازان
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قال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الجامعة انتهجت الشفافية في القبول، وترحب بكل طلبتها المنتظمين والمستجدين مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة.

وشدد على ضرورة التقيد بالتوجيهات وبتعليمات وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، مضيفًا أن الجامعة لن تسمح بدخول مرافقها لمن لم يحصل على جرعتَيْ لقاح، وسيلغى تسجيل الطالب للمقررات ما لم يستكمل الجرعات، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها من أجل مواصلة مسيرتها المتميزة.

جاء ذلك خلال رعايته لقاء الطلبة المستجدّين للعام الأكاديمي 1443هـ، وتكريم الطلبة المتفوقين للعام 1442هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلبة على مسرح كلية إدارة الأعمال، والذي شهد تكريم المتفوقين والمتفوقات خلال العام الجامعي الماضي متمنيًا التوفيق للجميع.

ودشّن في بداية اللقاء معرض تهيئة الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة شؤون المكتبات.

بعدها انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، ووكيل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات الدكتور أحمد المالكي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

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