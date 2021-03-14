النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في ٧٢ ساعة.. تضم أطباء بيطريين ومختصين في أمن البيئة

بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة

"القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة

يشمل ورشًا للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود ومركز التشغيل والتحكم

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مرافق مشروع النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واجتمع "القويحص" خلال الجولة، بالشركة المنفذة للمشروع، واستمع لشرح مفصل عن العمل في المشروع من مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مبينًا ما يتضمنه المشروع من ورش للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود، ومبنى خدمة العملاء، ومركز التشغيل والتحكم.

وفي نهاية الجولة أكد أن المشروع يأتي من واقع نظرة ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ورؤيتهم حول التحديات الكبيرة التي تشهدها مكة في مجال النقل بسبب الازدحام الشديد على مدار العام خاصة في موسمي الحج ورمضان.

وعبّر أمين العاصمة المقدسة عن شكره الجزيل للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على جهوده الكبيرة ودوره الرائد في المشروع ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعته الحثيثة للمشروع.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة
سبق

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مرافق مشروع النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واجتمع "القويحص" خلال الجولة، بالشركة المنفذة للمشروع، واستمع لشرح مفصل عن العمل في المشروع من مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مبينًا ما يتضمنه المشروع من ورش للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود، ومبنى خدمة العملاء، ومركز التشغيل والتحكم.

وفي نهاية الجولة أكد أن المشروع يأتي من واقع نظرة ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ورؤيتهم حول التحديات الكبيرة التي تشهدها مكة في مجال النقل بسبب الازدحام الشديد على مدار العام خاصة في موسمي الحج ورمضان.

وعبّر أمين العاصمة المقدسة عن شكره الجزيل للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على جهوده الكبيرة ودوره الرائد في المشروع ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعته الحثيثة للمشروع.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:52 PM

"القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة

يشمل ورشًا للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود ومركز التشغيل والتحكم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
257

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مرافق مشروع النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واجتمع "القويحص" خلال الجولة، بالشركة المنفذة للمشروع، واستمع لشرح مفصل عن العمل في المشروع من مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مبينًا ما يتضمنه المشروع من ورش للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود، ومبنى خدمة العملاء، ومركز التشغيل والتحكم.

وفي نهاية الجولة أكد أن المشروع يأتي من واقع نظرة ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ورؤيتهم حول التحديات الكبيرة التي تشهدها مكة في مجال النقل بسبب الازدحام الشديد على مدار العام خاصة في موسمي الحج ورمضان.

وعبّر أمين العاصمة المقدسة عن شكره الجزيل للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على جهوده الكبيرة ودوره الرائد في المشروع ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعته الحثيثة للمشروع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,375

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة