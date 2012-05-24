النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1157 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 987 خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد عبده: هناك شيء مفرح عن الاستثمار في مكة... ونحن خدّامها

عقب زيارته لأمانة العاصمة المقدسة وفي مقطع فيديو

دعا الفنان محمد عبده عقب زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو أجراه المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، عقب زيارته للأمانة: "سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة"، متمنيًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة أن يستمروا في مكة.

وعن المشاريع التي شهدتها مكة المكرمة من طرق وأنفاق وغيرها قال الفنان محمد عبده: الأمانة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان بعناية كبيرة من حكومة المملكة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحث في مكتبه اليوم مع الفنان القدير محمد عبده عدداً من المواضيع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الفنادق في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وقدم الفنان محمد عبده شكره لأمين العاصمة المقدسة على دعمه للمشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية، حاثاً كافة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مدينة مكة المكرمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بها والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محمد عبده: هناك شيء مفرح عن الاستثمار في مكة... ونحن خدّامها
سبق

دعا الفنان محمد عبده عقب زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو أجراه المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، عقب زيارته للأمانة: "سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة"، متمنيًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة أن يستمروا في مكة.

وعن المشاريع التي شهدتها مكة المكرمة من طرق وأنفاق وغيرها قال الفنان محمد عبده: الأمانة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان بعناية كبيرة من حكومة المملكة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحث في مكتبه اليوم مع الفنان القدير محمد عبده عدداً من المواضيع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الفنادق في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وقدم الفنان محمد عبده شكره لأمين العاصمة المقدسة على دعمه للمشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية، حاثاً كافة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مدينة مكة المكرمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بها والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:16 PM

محمد عبده: هناك شيء مفرح عن الاستثمار في مكة... ونحن خدّامها

عقب زيارته لأمانة العاصمة المقدسة وفي مقطع فيديو

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
762

دعا الفنان محمد عبده عقب زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو أجراه المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، عقب زيارته للأمانة: "سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة"، متمنيًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة أن يستمروا في مكة.

وعن المشاريع التي شهدتها مكة المكرمة من طرق وأنفاق وغيرها قال الفنان محمد عبده: الأمانة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان بعناية كبيرة من حكومة المملكة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحث في مكتبه اليوم مع الفنان القدير محمد عبده عدداً من المواضيع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الفنادق في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وقدم الفنان محمد عبده شكره لأمين العاصمة المقدسة على دعمه للمشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية، حاثاً كافة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مدينة مكة المكرمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بها والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,268

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة