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بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

تتمتع بمقومات سياحية هائلة

أكد فاختانغ جاوشفيلي سفير جورجيا في الرياض لـ"سبق" أن بلاده تتمتع بمقومات سياحية هائلة وأن جورجيا استقبلت أكثر من 75 ألف سائح سعودي في عام 2019 قبل الجائحة وننتظر المزيد بعد فتح الأجواء للمواطنين السعوديين بالسفر للخارج.

وأوضح جاوشفيلي أن هناك تزايدًا في معدل رحلات الطيران إلى جورجيا من الرياض وجدة والدمام، وأخيرًا القصيم؛ حيث هناك 21 رحلة إلى جورجيا من هذه المدن أسبوعيًّا ونأمل في المزيد.

ورحب السفير الجورجي بالسياح من السعوديين ووصف بلاده بأنها ضمن الأكثر سلامة ووقاية ضد فيروس كوفيد 19؛ حيث حلت ضمن أقل الدول الأوروبية تأثراً بفيروس كورونا وذلك بفضل الإجراءات المشددة المتبعة لاحتواء الوباء، وعلى الرغم من فتح حدود البلاد للسياح إلا أنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ إجراءات صحية لحماية المسافرين ومواطنيها لقضاء عطلة آمنة ومريحة، ووصلت أعداد المصابين اليومية إلى أقل من 200 حالة فقط.

وتعد جورجيا إحدى الدول الست المطلة على البحر الأسود، ومدينة باتومي هي الأكثر شهرة، وتعتبر العاصمة تبليسي قلب جورجيا النابض، وهناك مجموعة من البحيرات الموجودة في مناطق سهلية وجبلية مثل بحيرة بازاليتي، وتضم مدينة أخالتسيخي العديد من المناطق التاريخية وقلعة أتسكوري القديمة.

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بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح
سبق

أكد فاختانغ جاوشفيلي سفير جورجيا في الرياض لـ"سبق" أن بلاده تتمتع بمقومات سياحية هائلة وأن جورجيا استقبلت أكثر من 75 ألف سائح سعودي في عام 2019 قبل الجائحة وننتظر المزيد بعد فتح الأجواء للمواطنين السعوديين بالسفر للخارج.

وأوضح جاوشفيلي أن هناك تزايدًا في معدل رحلات الطيران إلى جورجيا من الرياض وجدة والدمام، وأخيرًا القصيم؛ حيث هناك 21 رحلة إلى جورجيا من هذه المدن أسبوعيًّا ونأمل في المزيد.

ورحب السفير الجورجي بالسياح من السعوديين ووصف بلاده بأنها ضمن الأكثر سلامة ووقاية ضد فيروس كوفيد 19؛ حيث حلت ضمن أقل الدول الأوروبية تأثراً بفيروس كورونا وذلك بفضل الإجراءات المشددة المتبعة لاحتواء الوباء، وعلى الرغم من فتح حدود البلاد للسياح إلا أنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ إجراءات صحية لحماية المسافرين ومواطنيها لقضاء عطلة آمنة ومريحة، ووصلت أعداد المصابين اليومية إلى أقل من 200 حالة فقط.

وتعد جورجيا إحدى الدول الست المطلة على البحر الأسود، ومدينة باتومي هي الأكثر شهرة، وتعتبر العاصمة تبليسي قلب جورجيا النابض، وهناك مجموعة من البحيرات الموجودة في مناطق سهلية وجبلية مثل بحيرة بازاليتي، وتضم مدينة أخالتسيخي العديد من المناطق التاريخية وقلعة أتسكوري القديمة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
04:31 PM

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

تتمتع بمقومات سياحية هائلة

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خالد خليل - الرياض
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3,450

أكد فاختانغ جاوشفيلي سفير جورجيا في الرياض لـ"سبق" أن بلاده تتمتع بمقومات سياحية هائلة وأن جورجيا استقبلت أكثر من 75 ألف سائح سعودي في عام 2019 قبل الجائحة وننتظر المزيد بعد فتح الأجواء للمواطنين السعوديين بالسفر للخارج.

وأوضح جاوشفيلي أن هناك تزايدًا في معدل رحلات الطيران إلى جورجيا من الرياض وجدة والدمام، وأخيرًا القصيم؛ حيث هناك 21 رحلة إلى جورجيا من هذه المدن أسبوعيًّا ونأمل في المزيد.

ورحب السفير الجورجي بالسياح من السعوديين ووصف بلاده بأنها ضمن الأكثر سلامة ووقاية ضد فيروس كوفيد 19؛ حيث حلت ضمن أقل الدول الأوروبية تأثراً بفيروس كورونا وذلك بفضل الإجراءات المشددة المتبعة لاحتواء الوباء، وعلى الرغم من فتح حدود البلاد للسياح إلا أنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ إجراءات صحية لحماية المسافرين ومواطنيها لقضاء عطلة آمنة ومريحة، ووصلت أعداد المصابين اليومية إلى أقل من 200 حالة فقط.

وتعد جورجيا إحدى الدول الست المطلة على البحر الأسود، ومدينة باتومي هي الأكثر شهرة، وتعتبر العاصمة تبليسي قلب جورجيا النابض، وهناك مجموعة من البحيرات الموجودة في مناطق سهلية وجبلية مثل بحيرة بازاليتي، وتضم مدينة أخالتسيخي العديد من المناطق التاريخية وقلعة أتسكوري القديمة.

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