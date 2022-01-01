تعليق الدراسة بـ"الشرقية" يشمل منسوبي المدارس كافة و"مدارس الجبيل الصناعية"

بسبب التوقعات باستمرارية هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة

فيما لم تعلن بعد إدارة "تعليم الشرقية" تفاصيل قرار تعليق الدراسة يوم غد الأحد من خلال حساباتها الرسمية، علمت "سبق" أن إدارة التعليم عمَّمت على مديري المدارس كافة بقرار تعليق الدراسة، موضحة أن قرارها يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة، في إشارة إلى أن قرار التعليق يشمل منسوبي المدارس كافة .



وجاء في الرسالة التي تلقاها مديرو المدارس: "بناء على التقارير الواردة اليوم السبت 28 /5 / 1443 هـ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى استمرارية هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة الشرقية غدًا الأحد مصحوبة برياح شديدة، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية، وقد يصاحبها سقوط بَرَد وجريان للسيول، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غدًا الأحد الموافق 1443/5/29هـ، مع متابعة العملية التعليمية للطلبة ومعلميهم في فصولهم الافتراضية. سائلين الله السلامة للجميع".



يُذكر أن إدارة الخدمات التعليمية التابعة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية أعلنت أيضًا من خلال حسابها على "تويتر" تعليق الدراسة حضوريًّا يوم غد الأحد، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد بمدارس البنين والبنات للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية، والمدارس الليلية بالجبيل الصناعية.