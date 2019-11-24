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"الزبانا" بدأت.. المسند: مازلنا في الخريف ويفصلنا 13 يوماً عن المربعانية

قال: حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق عدا أجزاء من الحدود الشمالية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إننا مازلنا في فصل #الخريف، وبقي 13 يوماً على #المربعانية (وقت دخول #الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بقي على #الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقاً للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

وعن طقس الأربعاء، قال: حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق، عدا أجزاء من #الحدود_الشمالية (#رفحاء #العويقيلة)، فقد تتشكّل بعض السحب وربما تهطل منها زخات متفرقة، وتبلغ حصة الليل حوالي 13:16 ساعة، بينما حصة النهار حوالي 10:44 ساعة.

وأردف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية، قد تثير بعض #الغبار بين الوسطى والغربية #عفيف #تربة #الخرمة #مهد_الذهب".

وقال: وسم الزبانا بدأ اليوم دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر، ومازلنا في فصل #الخريف.

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"الزبانا" بدأت.. المسند: مازلنا في الخريف ويفصلنا 13 يوماً عن المربعانية
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إننا مازلنا في فصل #الخريف، وبقي 13 يوماً على #المربعانية (وقت دخول #الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بقي على #الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقاً للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

وعن طقس الأربعاء، قال: حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق، عدا أجزاء من #الحدود_الشمالية (#رفحاء #العويقيلة)، فقد تتشكّل بعض السحب وربما تهطل منها زخات متفرقة، وتبلغ حصة الليل حوالي 13:16 ساعة، بينما حصة النهار حوالي 10:44 ساعة.

وأردف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية، قد تثير بعض #الغبار بين الوسطى والغربية #عفيف #تربة #الخرمة #مهد_الذهب".

وقال: وسم الزبانا بدأ اليوم دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر، ومازلنا في فصل #الخريف.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
10:26 AM

"الزبانا" بدأت.. المسند: مازلنا في الخريف ويفصلنا 13 يوماً عن المربعانية

قال: حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق عدا أجزاء من الحدود الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إننا مازلنا في فصل #الخريف، وبقي 13 يوماً على #المربعانية (وقت دخول #الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بقي على #الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقاً للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

وعن طقس الأربعاء، قال: حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق، عدا أجزاء من #الحدود_الشمالية (#رفحاء #العويقيلة)، فقد تتشكّل بعض السحب وربما تهطل منها زخات متفرقة، وتبلغ حصة الليل حوالي 13:16 ساعة، بينما حصة النهار حوالي 10:44 ساعة.

وأردف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية، قد تثير بعض #الغبار بين الوسطى والغربية #عفيف #تربة #الخرمة #مهد_الذهب".

وقال: وسم الزبانا بدأ اليوم دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر، ومازلنا في فصل #الخريف.

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