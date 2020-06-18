النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة في واشنطن: عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال أبريل ومايو

إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة.
وأوضح نائب رئيس بعثة المملكة سامر بن إبراهيم الخراشي في بيانٍ صادر عن السفارة، أن قرابة 3000 مواطن عادوا خلال شهر إبريل، فيما تم تسيير 27 رحلة من (واشنطن، ولوس أنجلس، ونيويورك، وهيوستن، وشيكاغو) في شهر مايو الماضي عاد خلالها حوالي 5500 مواطن، معظمهم من الطلاب المبتعثين، إلى كلٍ من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.


وأشار إلى أنه يجري حالياً جدولة المزيد من الرحلات ليصل عددها إلى 80 رحلة -بإذن الله- من مختلف المدن الأمريكية المشار لها إلى محطات المملكة الرئيسية، مبيناً أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات في نقل ما بين 16,000 إلى 20,000 مواطن.


ولفت الخراشي إلى أنه بالنظر لمستجدات الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وجهت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ببذل جميع الجهود في سبيل ضمان سلامة المواطنين وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم على مدار الساعة من خلال السفارة وقنصلياتها والملحقيات التابعة لها، مهيباً بالمواطنين الالتزام بما سبق نشره من خلال السفارة بالالتزام بتعليمات السلطات والامتناع عن التواجد في أماكن التجمهر والتظاهر والاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية خارج أوقات الدوام الرسمي، في حالات الطوارئ لا قدر الله.


وجدد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة، التأكيد على التعليمات السابقة للملحقية الثقافية، بالتنبيه على الطلاب بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وكذلك البقاء في مقار إقامتهم لحين وصول رسالة تأكيد بموعد الرحلة ومحطة المغادرة، حيث يتم ذلك بشكل آلي عبر منصة الراغبين بالعودة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة في واشنطن: عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال أبريل ومايو
سبق

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة.
وأوضح نائب رئيس بعثة المملكة سامر بن إبراهيم الخراشي في بيانٍ صادر عن السفارة، أن قرابة 3000 مواطن عادوا خلال شهر إبريل، فيما تم تسيير 27 رحلة من (واشنطن، ولوس أنجلس، ونيويورك، وهيوستن، وشيكاغو) في شهر مايو الماضي عاد خلالها حوالي 5500 مواطن، معظمهم من الطلاب المبتعثين، إلى كلٍ من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.


وأشار إلى أنه يجري حالياً جدولة المزيد من الرحلات ليصل عددها إلى 80 رحلة -بإذن الله- من مختلف المدن الأمريكية المشار لها إلى محطات المملكة الرئيسية، مبيناً أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات في نقل ما بين 16,000 إلى 20,000 مواطن.


ولفت الخراشي إلى أنه بالنظر لمستجدات الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وجهت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ببذل جميع الجهود في سبيل ضمان سلامة المواطنين وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم على مدار الساعة من خلال السفارة وقنصلياتها والملحقيات التابعة لها، مهيباً بالمواطنين الالتزام بما سبق نشره من خلال السفارة بالالتزام بتعليمات السلطات والامتناع عن التواجد في أماكن التجمهر والتظاهر والاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية خارج أوقات الدوام الرسمي، في حالات الطوارئ لا قدر الله.


وجدد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة، التأكيد على التعليمات السابقة للملحقية الثقافية، بالتنبيه على الطلاب بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وكذلك البقاء في مقار إقامتهم لحين وصول رسالة تأكيد بموعد الرحلة ومحطة المغادرة، حيث يتم ذلك بشكل آلي عبر منصة الراغبين بالعودة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:50 PM

السفارة في واشنطن: عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال أبريل ومايو

إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
485

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة.
وأوضح نائب رئيس بعثة المملكة سامر بن إبراهيم الخراشي في بيانٍ صادر عن السفارة، أن قرابة 3000 مواطن عادوا خلال شهر إبريل، فيما تم تسيير 27 رحلة من (واشنطن، ولوس أنجلس، ونيويورك، وهيوستن، وشيكاغو) في شهر مايو الماضي عاد خلالها حوالي 5500 مواطن، معظمهم من الطلاب المبتعثين، إلى كلٍ من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.


وأشار إلى أنه يجري حالياً جدولة المزيد من الرحلات ليصل عددها إلى 80 رحلة -بإذن الله- من مختلف المدن الأمريكية المشار لها إلى محطات المملكة الرئيسية، مبيناً أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات في نقل ما بين 16,000 إلى 20,000 مواطن.


ولفت الخراشي إلى أنه بالنظر لمستجدات الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وجهت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ببذل جميع الجهود في سبيل ضمان سلامة المواطنين وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم على مدار الساعة من خلال السفارة وقنصلياتها والملحقيات التابعة لها، مهيباً بالمواطنين الالتزام بما سبق نشره من خلال السفارة بالالتزام بتعليمات السلطات والامتناع عن التواجد في أماكن التجمهر والتظاهر والاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية خارج أوقات الدوام الرسمي، في حالات الطوارئ لا قدر الله.


وجدد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة، التأكيد على التعليمات السابقة للملحقية الثقافية، بالتنبيه على الطلاب بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وكذلك البقاء في مقار إقامتهم لحين وصول رسالة تأكيد بموعد الرحلة ومحطة المغادرة، حيث يتم ذلك بشكل آلي عبر منصة الراغبين بالعودة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,201
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,855
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة