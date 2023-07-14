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527 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 20.216

عدد الوفيات يصل إلى 1.028

سجلت الجزائر 527 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20.216 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.028 وفاة.

وأضاف أن 276 شخصًا المستشفيات غادروا في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14.295 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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527 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 20.216
سبق

سجلت الجزائر 527 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20.216 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.028 وفاة.

وأضاف أن 276 شخصًا المستشفيات غادروا في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14.295 حالة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:05 PM

527 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 20.216

عدد الوفيات يصل إلى 1.028

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر 527 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20.216 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.028 وفاة.

وأضاف أن 276 شخصًا المستشفيات غادروا في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14.295 حالة.

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