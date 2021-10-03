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الإدارة القانونية في نادي أبها رصدت كافة الإساءات.. وتتوعد المتجاوزين

أكدت الإدارة القانونية في نادي أبها الرياضي أنها قد قامت برصد كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارته ومنسوبيه، في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، كما شرعت في إقامة الدعاوی القانونية ضد مرتكبي هذه الإساءات والتجاوزات لدى الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة نادي أبها ترحب باختلاف الآراء والنقد الهادف البناء دون تجاوز أو مخالفة للأنظمة.

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الإدارة القانونية في نادي أبها رصدت كافة الإساءات.. وتتوعد المتجاوزين
سبق

أكدت الإدارة القانونية في نادي أبها الرياضي أنها قد قامت برصد كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارته ومنسوبيه، في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، كما شرعت في إقامة الدعاوی القانونية ضد مرتكبي هذه الإساءات والتجاوزات لدى الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة نادي أبها ترحب باختلاف الآراء والنقد الهادف البناء دون تجاوز أو مخالفة للأنظمة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:44 PM

الإدارة القانونية في نادي أبها رصدت كافة الإساءات.. وتتوعد المتجاوزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أكدت الإدارة القانونية في نادي أبها الرياضي أنها قد قامت برصد كافة الإساءات والتجاوزات التي طالت النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارته ومنسوبيه، في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، كما شرعت في إقامة الدعاوی القانونية ضد مرتكبي هذه الإساءات والتجاوزات لدى الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة نادي أبها ترحب باختلاف الآراء والنقد الهادف البناء دون تجاوز أو مخالفة للأنظمة.

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