النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بومبيو": ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على جرائمها والتصدي لتهديداتها بالمنطقة

حثّ اليونان وتركيا على خفض التوتر وبدء محادثات لوقف التصعيد بشرق المتوسط

حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها، وفقاً للعربية نت.

وفي التفاصيل، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط.. ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".

ورداً على سؤال لـ"العربية" و"الحدث"، قال بومبيو: "الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد"، ودعا "الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة"، اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات" مضيفاً أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين".

وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بومبيو": ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على جرائمها والتصدي لتهديداتها بالمنطقة
سبق

حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها، وفقاً للعربية نت.

وفي التفاصيل، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط.. ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".

ورداً على سؤال لـ"العربية" و"الحدث"، قال بومبيو: "الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد"، ودعا "الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة"، اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات" مضيفاً أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين".

وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:36 PM

"بومبيو": ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على جرائمها والتصدي لتهديداتها بالمنطقة

حثّ اليونان وتركيا على خفض التوتر وبدء محادثات لوقف التصعيد بشرق المتوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
467

حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها، وفقاً للعربية نت.

وفي التفاصيل، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط.. ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".

ورداً على سؤال لـ"العربية" و"الحدث"، قال بومبيو: "الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد"، ودعا "الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة"، اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات" مضيفاً أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين".

وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة