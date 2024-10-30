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حماقة "قرداحي" تهدِّد اقتصاد لبنان بخسائر تصل إلى 1.5 مليار ريال

حجم ما تستورده إيران لا يتجاوز 4.3 مليون دولار سنويًّا

تهدِّد التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اقتصاد بلاده بخسائر قد تصل إلى مليار ونصف المليار ريال، أي ما يعادل 388.5 مليون دولار سنويًّا؛ وذلك بعد إعلان السعودية في بيان لها أمس وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية استنكارًا لتلك التصريحات.

وحسب تقارير فإن 30 % من صادرات لبنان الخارجية تذهب للدول الخليجية بإجمالي قيمة تقدر بـ 3.3 مليار ريال، أي ما يعادل 891 مليون دولار، منها 44 % تستقبلها السوق السعودية بإجمالي 1.5 مليار ريال (388.5 مليون دولار)، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث.

وفي المقابل فإن حجم ما تستورده إيران من لبنان بلغ في خمسة أشهر من عام 2021 (7 ملايين دولار)، وهو رقم ضعيف جدًّا.

وبيَّن مهتمون بالاقتصاد بدولة لبنان أن الاقتصاد اللبناني مبني على دول الخليج بشكل رئيسي.

وفي وقت سابق أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، بحسب وكالة "سبوتنيك"، أنه لا توجد بدائل عن أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية حظر استيراد الفواكه والخضراوات نتيجة للشحنات المفخخة بالحبوب المخدرة التي استهدفت السعودية، فيما أوضح ترشيشي أن الخسارة كبيرة، وتقدَّر بـ500 مليون إلى مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حماقة "قرداحي" تهدِّد اقتصاد لبنان بخسائر تصل إلى 1.5 مليار ريال
سبق

تهدِّد التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اقتصاد بلاده بخسائر قد تصل إلى مليار ونصف المليار ريال، أي ما يعادل 388.5 مليون دولار سنويًّا؛ وذلك بعد إعلان السعودية في بيان لها أمس وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية استنكارًا لتلك التصريحات.

وحسب تقارير فإن 30 % من صادرات لبنان الخارجية تذهب للدول الخليجية بإجمالي قيمة تقدر بـ 3.3 مليار ريال، أي ما يعادل 891 مليون دولار، منها 44 % تستقبلها السوق السعودية بإجمالي 1.5 مليار ريال (388.5 مليون دولار)، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث.

وفي المقابل فإن حجم ما تستورده إيران من لبنان بلغ في خمسة أشهر من عام 2021 (7 ملايين دولار)، وهو رقم ضعيف جدًّا.

وبيَّن مهتمون بالاقتصاد بدولة لبنان أن الاقتصاد اللبناني مبني على دول الخليج بشكل رئيسي.

وفي وقت سابق أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، بحسب وكالة "سبوتنيك"، أنه لا توجد بدائل عن أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية حظر استيراد الفواكه والخضراوات نتيجة للشحنات المفخخة بالحبوب المخدرة التي استهدفت السعودية، فيما أوضح ترشيشي أن الخسارة كبيرة، وتقدَّر بـ500 مليون إلى مليار دولار.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:27 AM

حماقة "قرداحي" تهدِّد اقتصاد لبنان بخسائر تصل إلى 1.5 مليار ريال

حجم ما تستورده إيران لا يتجاوز 4.3 مليون دولار سنويًّا

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قاسم الخبراني - الرياض
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تهدِّد التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اقتصاد بلاده بخسائر قد تصل إلى مليار ونصف المليار ريال، أي ما يعادل 388.5 مليون دولار سنويًّا؛ وذلك بعد إعلان السعودية في بيان لها أمس وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية استنكارًا لتلك التصريحات.

وحسب تقارير فإن 30 % من صادرات لبنان الخارجية تذهب للدول الخليجية بإجمالي قيمة تقدر بـ 3.3 مليار ريال، أي ما يعادل 891 مليون دولار، منها 44 % تستقبلها السوق السعودية بإجمالي 1.5 مليار ريال (388.5 مليون دولار)، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث.

وفي المقابل فإن حجم ما تستورده إيران من لبنان بلغ في خمسة أشهر من عام 2021 (7 ملايين دولار)، وهو رقم ضعيف جدًّا.

وبيَّن مهتمون بالاقتصاد بدولة لبنان أن الاقتصاد اللبناني مبني على دول الخليج بشكل رئيسي.

وفي وقت سابق أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، بحسب وكالة "سبوتنيك"، أنه لا توجد بدائل عن أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية حظر استيراد الفواكه والخضراوات نتيجة للشحنات المفخخة بالحبوب المخدرة التي استهدفت السعودية، فيما أوضح ترشيشي أن الخسارة كبيرة، وتقدَّر بـ500 مليون إلى مليار دولار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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