الـ 2 مساءً.. مكة المكرّمة على موعد مع اختبارات #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر
الدفاع المدني أكد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار
أكّد الدفاع المدني، اليوم، أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدّد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمنطقة #مكة_المكرّمة اليوم عند الساعة 2م، مشيراً الى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.
وقال متحدث #الدفاع_المدني: تنفّذ اليوم عند الساعة (2) ظهراً اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة #مكة_المكرّمة.
الـ 2 مساءً.. مكة المكرّمة على موعد مع اختبارات #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-11
أكّد الدفاع المدني، اليوم، أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدّد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمنطقة #مكة_المكرّمة اليوم عند الساعة 2م، مشيراً الى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.
وقال متحدث #الدفاع_المدني: تنفّذ اليوم عند الساعة (2) ظهراً اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة #مكة_المكرّمة.
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:37 PM
الـ 2 مساءً.. مكة المكرّمة على موعد مع اختبارات #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر
الدفاع المدني أكد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار
أكّد الدفاع المدني، اليوم، أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدّد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمنطقة #مكة_المكرّمة اليوم عند الساعة 2م، مشيراً الى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.
وقال متحدث #الدفاع_المدني: تنفّذ اليوم عند الساعة (2) ظهراً اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة #مكة_المكرّمة.