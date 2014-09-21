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استعداداً لعُرس السعودية.. شوارع ومباني المدينة المنورة تتزين بـ"الأخضر"

لإظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار

بدأت الجهات المعنية في المدينة المنورة في تركيب اللافتات والأعلام في المباني والشوارع استعداداً لليوم الوطني السعودي 91 والذي يوافق 23 سبتمبر 2021 يوم الخميس المقبل، فيما أطلقت بعض الجهات رزنامة فعاليات تزامناً مع "عرس السعودية" تلك المناسبة الغالية.

وتزينت شوارع وميادين المدينة المنورة بأكثر من 3000 علم وسارية، فيما جهزت الجهات المعنية خططاً أمنية ومرورية، فيما قامت محافظات المدينة المنورة بتجهيز خطتها لهذه المناسبة ووضعت العلم والإنارة الخضراء في الشوارع والطرق.

يُذكر أن هذه الاستعدادات التي أنهتها الجهات المعنية تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار، شَملَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ونموها المستمر من عام إلى آخر؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

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استعداداً لعُرس السعودية.. شوارع ومباني المدينة المنورة تتزين بـ"الأخضر"
سبق

بدأت الجهات المعنية في المدينة المنورة في تركيب اللافتات والأعلام في المباني والشوارع استعداداً لليوم الوطني السعودي 91 والذي يوافق 23 سبتمبر 2021 يوم الخميس المقبل، فيما أطلقت بعض الجهات رزنامة فعاليات تزامناً مع "عرس السعودية" تلك المناسبة الغالية.

وتزينت شوارع وميادين المدينة المنورة بأكثر من 3000 علم وسارية، فيما جهزت الجهات المعنية خططاً أمنية ومرورية، فيما قامت محافظات المدينة المنورة بتجهيز خطتها لهذه المناسبة ووضعت العلم والإنارة الخضراء في الشوارع والطرق.

يُذكر أن هذه الاستعدادات التي أنهتها الجهات المعنية تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار، شَملَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ونموها المستمر من عام إلى آخر؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:34 PM

استعداداً لعُرس السعودية.. شوارع ومباني المدينة المنورة تتزين بـ"الأخضر"

لإظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,475

بدأت الجهات المعنية في المدينة المنورة في تركيب اللافتات والأعلام في المباني والشوارع استعداداً لليوم الوطني السعودي 91 والذي يوافق 23 سبتمبر 2021 يوم الخميس المقبل، فيما أطلقت بعض الجهات رزنامة فعاليات تزامناً مع "عرس السعودية" تلك المناسبة الغالية.

وتزينت شوارع وميادين المدينة المنورة بأكثر من 3000 علم وسارية، فيما جهزت الجهات المعنية خططاً أمنية ومرورية، فيما قامت محافظات المدينة المنورة بتجهيز خطتها لهذه المناسبة ووضعت العلم والإنارة الخضراء في الشوارع والطرق.

يُذكر أن هذه الاستعدادات التي أنهتها الجهات المعنية تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار، شَملَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ونموها المستمر من عام إلى آخر؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

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