النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب وزير الخارجية الروسي

تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب وزير الخارجية الروسي
سبق

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
05:16 PM

"الجبير" يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب وزير الخارجية الروسي

تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
449

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,636
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,667
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,917

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة