انتقلت إلى رحمة الله نورة بنت إبراهيم الحمود ( أم فهد ) وسيتم الصلاة عليها غداً الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم.
و لتقديم واجب العزاء على جوالات أبنائها
فهد
٠٥٠٥٢٢٣٣٩٣
ناصر
٠٥٠٥٢٢٤٤٣٤
ياسر
٠٥٥٣٢٢٢٨٨٥
عبدالله
٠٥٠٣٢٣٥٣٣٠
النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات
"نورة الحمود" إلى رحمة الله
انتقلت إلى رحمة الله نورة بنت إبراهيم الحمود ( أم فهد ) وسيتم الصلاة عليها غداً الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم.
و لتقديم واجب العزاء على جوالات أبنائها
فهد
٠٥٠٥٢٢٣٣٩٣
ناصر
٠٥٠٥٢٢٤٤٣٤
ياسر
٠٥٥٣٢٢٢٨٨٥
عبدالله
٠٥٠٣٢٣٥٣٣٠
انتقلت إلى رحمة الله نورة بنت إبراهيم الحمود ( أم فهد ) وسيتم الصلاة عليها غداً الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم.
"نورة الحمود" إلى رحمة الله
انتقلت إلى رحمة الله نورة بنت إبراهيم الحمود ( أم فهد ) وسيتم الصلاة عليها غداً الجمعة بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم.
و لتقديم واجب العزاء على جوالات أبنائها
فهد
٠٥٠٥٢٢٣٣٩٣
ناصر
٠٥٠٥٢٢٤٤٣٤
ياسر
٠٥٥٣٢٢٢٨٨٥
عبدالله
٠٥٠٣٢٣٥٣٣٠