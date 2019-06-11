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بالتسول الإلكتروني.. امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال أيام بدبي و"طليقها" يفضحها

بعد أن نشرت صور أطفالها على المواقع

تمكنت متسولة في دبي من جمع 50 ألف دولار جمعتها خلال 17 يومًا فقط، لم تجمعها من التسول بالشوارع بل "إلكترونيًا".
وفي هذا السياق كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف بحسب ما ذكره موقع الإمارات اليوم عن ضبط امرأة أجنبية مطلقة في جمع 50 ألف دولار خلال 17 يومًا فقط، من خلال التسول الإلكتروني.
وأضاف العميد الجلاف بعد أن نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، لافتًا إلى أن طليقها أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي "e-crime" مؤكدًا أن أبناءهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات.
ولفت الجلاف إلى أن حملة مكافحة التسول ضبطت 128 متسولاً خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن الحالات شملت رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة.

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بالتسول الإلكتروني.. امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال أيام بدبي و"طليقها" يفضحها
سبق

تمكنت متسولة في دبي من جمع 50 ألف دولار جمعتها خلال 17 يومًا فقط، لم تجمعها من التسول بالشوارع بل "إلكترونيًا".
وفي هذا السياق كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف بحسب ما ذكره موقع الإمارات اليوم عن ضبط امرأة أجنبية مطلقة في جمع 50 ألف دولار خلال 17 يومًا فقط، من خلال التسول الإلكتروني.
وأضاف العميد الجلاف بعد أن نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، لافتًا إلى أن طليقها أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي "e-crime" مؤكدًا أن أبناءهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات.
ولفت الجلاف إلى أن حملة مكافحة التسول ضبطت 128 متسولاً خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن الحالات شملت رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:15 PM

بالتسول الإلكتروني.. امرأة تجمع 50 ألف دولار خلال أيام بدبي و"طليقها" يفضحها

بعد أن نشرت صور أطفالها على المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت متسولة في دبي من جمع 50 ألف دولار جمعتها خلال 17 يومًا فقط، لم تجمعها من التسول بالشوارع بل "إلكترونيًا".
وفي هذا السياق كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف بحسب ما ذكره موقع الإمارات اليوم عن ضبط امرأة أجنبية مطلقة في جمع 50 ألف دولار خلال 17 يومًا فقط، من خلال التسول الإلكتروني.
وأضاف العميد الجلاف بعد أن نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، لافتًا إلى أن طليقها أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي "e-crime" مؤكدًا أن أبناءهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات.
ولفت الجلاف إلى أن حملة مكافحة التسول ضبطت 128 متسولاً خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن الحالات شملت رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,563
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,398
29 مليار ..

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