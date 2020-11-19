لجنة التراخيص برابطة الدوري تمنح 9 أندية الرخصة الآسيوية

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة محمد السليم رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء المحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020-2021م لأندية (الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح، والفيحاء)، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة عدم منح أندية (الرائد، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم، والعدالة) الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020-2021م، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال (خمسة أيام) من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.

وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الإلكتروني للتراخيص، علماً أنه قد تم تمديد المواعيد الزمنية لاستيفاء بعض المعايير وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرت على استمرار الأنشطة الرياضية، وكان هناك تعاون وتفهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن.