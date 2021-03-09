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بعثة السعودية بجنيف تؤكد استمرار تعاونها مع الممثلة الأممية في الأزمة اليمنية

بشأن إزالة اسم "التحالف" من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح

أشادت بعثة السعودية الدائمة في جنيف بما ورد في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بشأن إزالة اسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ46 مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وذكر مسؤول ملف اليمن رئيس قسم نزع السلاح وقضايا السلم والأمن الدولي، السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سيواصل تعاونه المثمر مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا.

وأشار الماضي إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشأت وحدة حماية الطفل، التي تُعنى بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كالتعليم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وطالب خلال الحوار التفاعلي مع فرجينيا جامبا بإجراء المزيد من التحقيقات، والبحث عن دور الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والمتورطة في التجنيد الممنهج للأطفال في اليمن.


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بعثة السعودية بجنيف تؤكد استمرار تعاونها مع الممثلة الأممية في الأزمة اليمنية
سبق

أشادت بعثة السعودية الدائمة في جنيف بما ورد في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بشأن إزالة اسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ46 مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وذكر مسؤول ملف اليمن رئيس قسم نزع السلاح وقضايا السلم والأمن الدولي، السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سيواصل تعاونه المثمر مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا.

وأشار الماضي إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشأت وحدة حماية الطفل، التي تُعنى بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كالتعليم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وطالب خلال الحوار التفاعلي مع فرجينيا جامبا بإجراء المزيد من التحقيقات، والبحث عن دور الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والمتورطة في التجنيد الممنهج للأطفال في اليمن.


09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:36 AM

بعثة السعودية بجنيف تؤكد استمرار تعاونها مع الممثلة الأممية في الأزمة اليمنية

بشأن إزالة اسم "التحالف" من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت بعثة السعودية الدائمة في جنيف بما ورد في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بشأن إزالة اسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ46 مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وذكر مسؤول ملف اليمن رئيس قسم نزع السلاح وقضايا السلم والأمن الدولي، السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سيواصل تعاونه المثمر مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا.

وأشار الماضي إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشأت وحدة حماية الطفل، التي تُعنى بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كالتعليم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وطالب خلال الحوار التفاعلي مع فرجينيا جامبا بإجراء المزيد من التحقيقات، والبحث عن دور الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والمتورطة في التجنيد الممنهج للأطفال في اليمن.


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