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انطلاق بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.. غدًا الاثنين

بدعم من شركة "يلو" وتنظيم رابطة دوري الدرجة الأولى

تنطلق فعاليات بطولة سباق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، غدًا الاثنين، برعاية شركة "يلو" لحلول النقل وتأجير السيارات، وبتنظيم وتشغيل رابطة دوري الدرجة الأولى.

يأتي ذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في عشر مناطق هي: "الرس – نجران – الأحساء ـ حائل – الباحة – الخبر – الرياض ـ الخرج – المدينة المنورة – الدمام".

ويقطع المشاركون خلال السباق مسافة 100 متر، بمشاركة نحو ١٠٠ شخص من ذوي الإعاقة، على أن تقدم جوائز قيمة للفائزين من ضمنها سيارة وجوالات ومبالغ مادية.

جاء ذلك خلال اتفاقية مشتركة بين حركية وشركة يلو، ودوري الدرجة الأولى؛ وقعها رئيس مجلس إدارة حركية المهندس ناصر بن محمد المطوع.

وتضمنت الاتفاقية إقامة سباق للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتخصيص جوائز المرحلة الأولى للمراكز الثلاثة في كل سباق، وحصولهم على جوائز مادية وعينية قيمة اشتملت على "جوالات آيفون" وجوائز نقدية تصل إلى ٧٠ ألف ريال في المرحلة الثانية والنهائية.

فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة مقدمة من الشركة الداعمة.

كما أعلنت "حركية" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن آلية التسجيل وتزويد الراغبين بالمشاركة برابط التسجيل.

وقد لاقت المناسبة استحسان المستفيدين وزيادة حماسهم للمشاركة في الماراثون.

يذكر أن "حركية" تسعى لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية، وتنظيم مبادرات وبرامج بناءة وأنشطة متنوعة بهدف دمجهم بالمجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندتهم، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.

إضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لهم من خلال إسهامها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والتأهيلية وبرامج المساعدة على الإنجاب، والتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة وغيرها من البرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.. غدًا الاثنين
سبق

تنطلق فعاليات بطولة سباق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، غدًا الاثنين، برعاية شركة "يلو" لحلول النقل وتأجير السيارات، وبتنظيم وتشغيل رابطة دوري الدرجة الأولى.

يأتي ذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في عشر مناطق هي: "الرس – نجران – الأحساء ـ حائل – الباحة – الخبر – الرياض ـ الخرج – المدينة المنورة – الدمام".

ويقطع المشاركون خلال السباق مسافة 100 متر، بمشاركة نحو ١٠٠ شخص من ذوي الإعاقة، على أن تقدم جوائز قيمة للفائزين من ضمنها سيارة وجوالات ومبالغ مادية.

جاء ذلك خلال اتفاقية مشتركة بين حركية وشركة يلو، ودوري الدرجة الأولى؛ وقعها رئيس مجلس إدارة حركية المهندس ناصر بن محمد المطوع.

وتضمنت الاتفاقية إقامة سباق للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتخصيص جوائز المرحلة الأولى للمراكز الثلاثة في كل سباق، وحصولهم على جوائز مادية وعينية قيمة اشتملت على "جوالات آيفون" وجوائز نقدية تصل إلى ٧٠ ألف ريال في المرحلة الثانية والنهائية.

فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة مقدمة من الشركة الداعمة.

كما أعلنت "حركية" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن آلية التسجيل وتزويد الراغبين بالمشاركة برابط التسجيل.

وقد لاقت المناسبة استحسان المستفيدين وزيادة حماسهم للمشاركة في الماراثون.

يذكر أن "حركية" تسعى لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية، وتنظيم مبادرات وبرامج بناءة وأنشطة متنوعة بهدف دمجهم بالمجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندتهم، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.

إضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لهم من خلال إسهامها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والتأهيلية وبرامج المساعدة على الإنجاب، والتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة وغيرها من البرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
05:01 PM

انطلاق بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.. غدًا الاثنين

بدعم من شركة "يلو" وتنظيم رابطة دوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق فعاليات بطولة سباق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، غدًا الاثنين، برعاية شركة "يلو" لحلول النقل وتأجير السيارات، وبتنظيم وتشغيل رابطة دوري الدرجة الأولى.

يأتي ذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في عشر مناطق هي: "الرس – نجران – الأحساء ـ حائل – الباحة – الخبر – الرياض ـ الخرج – المدينة المنورة – الدمام".

ويقطع المشاركون خلال السباق مسافة 100 متر، بمشاركة نحو ١٠٠ شخص من ذوي الإعاقة، على أن تقدم جوائز قيمة للفائزين من ضمنها سيارة وجوالات ومبالغ مادية.

جاء ذلك خلال اتفاقية مشتركة بين حركية وشركة يلو، ودوري الدرجة الأولى؛ وقعها رئيس مجلس إدارة حركية المهندس ناصر بن محمد المطوع.

وتضمنت الاتفاقية إقامة سباق للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتخصيص جوائز المرحلة الأولى للمراكز الثلاثة في كل سباق، وحصولهم على جوائز مادية وعينية قيمة اشتملت على "جوالات آيفون" وجوائز نقدية تصل إلى ٧٠ ألف ريال في المرحلة الثانية والنهائية.

فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة مقدمة من الشركة الداعمة.

كما أعلنت "حركية" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن آلية التسجيل وتزويد الراغبين بالمشاركة برابط التسجيل.

وقد لاقت المناسبة استحسان المستفيدين وزيادة حماسهم للمشاركة في الماراثون.

يذكر أن "حركية" تسعى لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية، وتنظيم مبادرات وبرامج بناءة وأنشطة متنوعة بهدف دمجهم بالمجتمع وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندتهم، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.

إضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لهم من خلال إسهامها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والتأهيلية وبرامج المساعدة على الإنجاب، والتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة وغيرها من البرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات.

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