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وثيقة جديدة تدعو إلى اجتماع حوثي إيراني لاختيار زعيم بدلاً من "عبدالملك"

بعد أن رجَّح الكثير مقتله في غارة جوية الشهر الماضي نفَّذها طيران التحالف

تداول يمنيون وثيقة سرية مسربة جديدة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ وذلك لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح الكثير مقتله في غارة جوية الشهر الماضي، نفَّذها طيران التحالف العربي بصحبة عدد من قيادات الميليشيا، من أبرزهم مهدي المشاط، وآخرون.

وجاء في الوثيقة المسرَّبة الجديدة أنه سيتم عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع قيادات الحرس الثوري في إيران، وقيادات من حزب الله البناني، يوم الأحد الموافق تسعة يناير؛ لمناقشة اختيار خليفة لعبدالملك الحوثي، يتولى المهام في الجماعة.

فيما لا يزال التكتم على مصير زعيم الميليشيا مستمرًّا من قِبل الميليشيا على الرغم من مرور قرابة الـ 24 يومًا على آخر ظهور له، وذلك بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي، وهو أمر غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم هي الأخرى الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف العربي؛ إذ لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يُظهر زعيم الجماعة.

قاس

وكانت وثيقة مسربة أخرى قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران، فيما عزا يمنيون ذلك إلى التمويه بعد إصابته أو مقتله في غارة جوية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وثيقة جديدة تدعو إلى اجتماع حوثي إيراني لاختيار زعيم بدلاً من "عبدالملك"
سبق

تداول يمنيون وثيقة سرية مسربة جديدة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ وذلك لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح الكثير مقتله في غارة جوية الشهر الماضي، نفَّذها طيران التحالف العربي بصحبة عدد من قيادات الميليشيا، من أبرزهم مهدي المشاط، وآخرون.

وجاء في الوثيقة المسرَّبة الجديدة أنه سيتم عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع قيادات الحرس الثوري في إيران، وقيادات من حزب الله البناني، يوم الأحد الموافق تسعة يناير؛ لمناقشة اختيار خليفة لعبدالملك الحوثي، يتولى المهام في الجماعة.

فيما لا يزال التكتم على مصير زعيم الميليشيا مستمرًّا من قِبل الميليشيا على الرغم من مرور قرابة الـ 24 يومًا على آخر ظهور له، وذلك بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي، وهو أمر غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم هي الأخرى الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف العربي؛ إذ لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يُظهر زعيم الجماعة.

قاس

وكانت وثيقة مسربة أخرى قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران، فيما عزا يمنيون ذلك إلى التمويه بعد إصابته أو مقتله في غارة جوية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:47 AM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:56 AM

وثيقة جديدة تدعو إلى اجتماع حوثي إيراني لاختيار زعيم بدلاً من "عبدالملك"

بعد أن رجَّح الكثير مقتله في غارة جوية الشهر الماضي نفَّذها طيران التحالف

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
7
30,019

تداول يمنيون وثيقة سرية مسربة جديدة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ وذلك لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح الكثير مقتله في غارة جوية الشهر الماضي، نفَّذها طيران التحالف العربي بصحبة عدد من قيادات الميليشيا، من أبرزهم مهدي المشاط، وآخرون.

وجاء في الوثيقة المسرَّبة الجديدة أنه سيتم عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع قيادات الحرس الثوري في إيران، وقيادات من حزب الله البناني، يوم الأحد الموافق تسعة يناير؛ لمناقشة اختيار خليفة لعبدالملك الحوثي، يتولى المهام في الجماعة.

فيما لا يزال التكتم على مصير زعيم الميليشيا مستمرًّا من قِبل الميليشيا على الرغم من مرور قرابة الـ 24 يومًا على آخر ظهور له، وذلك بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي، وهو أمر غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم هي الأخرى الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف العربي؛ إذ لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يُظهر زعيم الجماعة.

قاس

وكانت وثيقة مسربة أخرى قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران، فيما عزا يمنيون ذلك إلى التمويه بعد إصابته أو مقتله في غارة جوية.

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