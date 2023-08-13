النفط يصعد 2%.. ومزيج برنت يبلغ 45.43 دولارًا للبرميل

رويترز: وسط آمال حيال الطلب بعد تراجع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار الخام أكثر من 2% يوم أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية تراجعًا واسع النطاق لمخزونات النفط بالولايات المتحدة؛ مما عزز آمال صمود الطلب على الوقود بأكبر اقتصاد في العالم في وجه جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 93 سنتًا بما يعادل 2.1% ليتحدد سعر التسوية عند 45.43 دولارًا للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 1.06 دولار أو 2.6% إلى 42.67 دولارًا للبرميل، بعد أن نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

ووفق "رويترز"، تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وتحسن الطلب؛ حسب ما ذكره تقرير حكومي.

وارتفع الطلب الأمريكي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي؛ مسجلًا أعلى مستوياته منذ مارس؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.