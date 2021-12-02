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"الولايات المتحدة" تسجّل إصابة ثانية بمتحور "أوميكرون"

الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية اليوم ثاني إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عن توقعات السلطات الصحية الأمريكية بتسجيل المزيد من الإصابات بسلالة "أوميكرون"، مؤكدةً أن الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها.

وقالت "ساكي": "إن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقييم المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتحديد إجراءات التعامل معه".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الولايات المتحدة" تسجّل إصابة ثانية بمتحور "أوميكرون"
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية اليوم ثاني إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عن توقعات السلطات الصحية الأمريكية بتسجيل المزيد من الإصابات بسلالة "أوميكرون"، مؤكدةً أن الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها.

وقالت "ساكي": "إن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقييم المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتحديد إجراءات التعامل معه".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:15 PM

"الولايات المتحدة" تسجّل إصابة ثانية بمتحور "أوميكرون"

الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأميركية اليوم ثاني إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عن توقعات السلطات الصحية الأمريكية بتسجيل المزيد من الإصابات بسلالة "أوميكرون"، مؤكدةً أن الإدارة الأمريكية تعمل على الحد من سرعة انتشارها.

وقالت "ساكي": "إن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقييم المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتحديد إجراءات التعامل معه".

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