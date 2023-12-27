أمانة جدة تغلق 9 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 7700 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 9 من المنشآت المخالفة من خلال 7700 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، شملت نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 20 مخالفة.

وتنوعت المخالفات ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.