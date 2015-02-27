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تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية

فيما وصل العدد الإجمالي لوفيات الفيروس إلى 102843 وفاة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 102843 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3869522 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 102843 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3869522 إصابة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
09:38 PM

تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية

فيما وصل العدد الإجمالي لوفيات الفيروس إلى 102843 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 102843 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3869522 إصابة.

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