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"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان)

العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالمنطقة ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق (جدة - جازان)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان)
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالمنطقة ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق (جدة - جازان)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:18 AM

"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان)

العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالمنطقة ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق (جدة - جازان)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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