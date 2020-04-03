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بالصور .. "هلال الباحة" تنفِّذ فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بالمخواة

بدأت بتلقي البلاغ حتى نقل المصاب للمنشأة الصحية وتعقيم سيارة الإسعاف

نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الجمعة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن الفرضية بدأت بتلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا افتراضيًّا من مقيم، لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد. وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتواصُل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية، ونقله للمنشأة الصحية. وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.

وتهدف هذه الفرضية إلى الوقوف على استعدادات الهيئة؛ فهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

‏ويأتي ذلك ضمن الجهود الاحترازية التي يقدمها فرع ‫الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‫الباحة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد. وقد نفّذت الشؤون الإسعافية فرضية وهمية للتعامل مع حالة إصابة بفيروس كورونا بوجود خالد بن محمد الغامدي، المدير العام للفرع بمحافظة المخواة.

فيروس كورونا الجديد الهلال الأحمر المخواة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. "هلال الباحة" تنفِّذ فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بالمخواة
سبق

نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الجمعة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن الفرضية بدأت بتلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا افتراضيًّا من مقيم، لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد. وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتواصُل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية، ونقله للمنشأة الصحية. وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.

وتهدف هذه الفرضية إلى الوقوف على استعدادات الهيئة؛ فهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

‏ويأتي ذلك ضمن الجهود الاحترازية التي يقدمها فرع ‫الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‫الباحة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد. وقد نفّذت الشؤون الإسعافية فرضية وهمية للتعامل مع حالة إصابة بفيروس كورونا بوجود خالد بن محمد الغامدي، المدير العام للفرع بمحافظة المخواة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:51 PM

بالصور .. "هلال الباحة" تنفِّذ فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بالمخواة

بدأت بتلقي البلاغ حتى نقل المصاب للمنشأة الصحية وتعقيم سيارة الإسعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الجمعة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن الفرضية بدأت بتلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا افتراضيًّا من مقيم، لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد. وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتواصُل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية، ونقله للمنشأة الصحية. وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.

وتهدف هذه الفرضية إلى الوقوف على استعدادات الهيئة؛ فهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

‏ويأتي ذلك ضمن الجهود الاحترازية التي يقدمها فرع ‫الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‫الباحة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد. وقد نفّذت الشؤون الإسعافية فرضية وهمية للتعامل مع حالة إصابة بفيروس كورونا بوجود خالد بن محمد الغامدي، المدير العام للفرع بمحافظة المخواة.

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