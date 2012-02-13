"الخريجي" يستعرض العلاقات الثنائية مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

ناقش بالرياض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.