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نجم مانشستر يونايتد "ماتا" يرفض عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي

رفض نجم مانشستر يونايتد لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا (32 عامًا)، عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادٍ سعودي؛ مشيرًا في اعتذاره إلى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب خط الوسط تلقى في بداية العرض الأسبوع الماضي ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني للعب مع أحد الأندية السعودية (لم يكشف اسم النادي)، وتم رفع العرض إلى 18 مليونًا لإقناع اللاعب؛ إلا أنه أكد رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في منتصف العام المقبل، ويتوقع اللاعب أن النادي سيرفع قيمة عقده وبعض المزايا.

وانتقل "ماتا" لمانشستر يونايتد في يناير 2014، من تشيلسي، وسجل مع النادي 50 هدفًا وصنع 45 في 257 مباراة؛ في حين سجل 46 هدفًا وصنع 52 في 174 مباراة مع فالنسيا، أما مع تشيلسي فسجل 32 هدفًا وصنع 58 في 135 مباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجم مانشستر يونايتد "ماتا" يرفض عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي
سبق

رفض نجم مانشستر يونايتد لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا (32 عامًا)، عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادٍ سعودي؛ مشيرًا في اعتذاره إلى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب خط الوسط تلقى في بداية العرض الأسبوع الماضي ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني للعب مع أحد الأندية السعودية (لم يكشف اسم النادي)، وتم رفع العرض إلى 18 مليونًا لإقناع اللاعب؛ إلا أنه أكد رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في منتصف العام المقبل، ويتوقع اللاعب أن النادي سيرفع قيمة عقده وبعض المزايا.

وانتقل "ماتا" لمانشستر يونايتد في يناير 2014، من تشيلسي، وسجل مع النادي 50 هدفًا وصنع 45 في 257 مباراة؛ في حين سجل 46 هدفًا وصنع 52 في 174 مباراة مع فالنسيا، أما مع تشيلسي فسجل 32 هدفًا وصنع 58 في 135 مباراة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:34 AM

نجم مانشستر يونايتد "ماتا" يرفض عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي

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خالد علي - جدة
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رفض نجم مانشستر يونايتد لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا (32 عامًا)، عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادٍ سعودي؛ مشيرًا في اعتذاره إلى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب خط الوسط تلقى في بداية العرض الأسبوع الماضي ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني للعب مع أحد الأندية السعودية (لم يكشف اسم النادي)، وتم رفع العرض إلى 18 مليونًا لإقناع اللاعب؛ إلا أنه أكد رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في منتصف العام المقبل، ويتوقع اللاعب أن النادي سيرفع قيمة عقده وبعض المزايا.

وانتقل "ماتا" لمانشستر يونايتد في يناير 2014، من تشيلسي، وسجل مع النادي 50 هدفًا وصنع 45 في 257 مباراة؛ في حين سجل 46 هدفًا وصنع 52 في 174 مباراة مع فالنسيا، أما مع تشيلسي فسجل 32 هدفًا وصنع 58 في 135 مباراة.

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