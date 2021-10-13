برئاسة "زارع".. انضمام السعودية إلى الاتحاد الدولي للأيكيدو

وافق الاتحاد الدولي للأيكيدو على انضمام السعودية ممثلة باللجنة السعودية للأيكيدو عضوًا في الاتحاد الدولي للأيكيدو.

الجدير بالذكر أن السعودية شاركت ممثلة في اللجنة السعودية للأيكيدو للمرة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث عشر للأيكيدو مراقبًا.

وعُقد المؤتمر عن بُعد بسبب جائحة كورونا، ومثَّل السعودية فيه رئيس اللجنة السعودية للأيكيدو المهندس باسم زارع.

وقد أقر الاجتماع مجموعة من التعديلات على أنظمة الاتحاد الدولي للأيكيدو، وبعض القرارات التي تصب في مصلحة انتشار اللعبة، وتشجيع ممارستها عالميًّا.

هذا، وتعد اللجنة السعودية للأيكيدو من اللجان الجديدة التي اعتُمدت من قِبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في (شهر شوال١٤٤٢هـ).