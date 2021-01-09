النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين: مستعدون لاستقبال خبراء الصحة العالمية للتحقيق في منشأ كورونا

في إطار السعي للتعرف على منشأ الجائحة التي أودت بحياة مليونيْ شخص

أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد؛ في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت -حتى الآن- بحياة مليوني شخص.

أكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، أن "الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا، ما زال قيد التفاوض". وشدد المسؤول -على حد قول الصحيفة- على أن "الصين مستعدة استعدادًا كاملًا، وتنتظر إكمال الخبراء للإجراءات وتحديد جدولهم".

ويُنتظر أن يؤدي تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي تَزَعّمتها واشنطن، للصين بأنها مصدر الوباء الذي يعصف بالعالم صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: مستعدون لاستقبال خبراء الصحة العالمية للتحقيق في منشأ كورونا
سبق

أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد؛ في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت -حتى الآن- بحياة مليوني شخص.

أكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، أن "الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا، ما زال قيد التفاوض". وشدد المسؤول -على حد قول الصحيفة- على أن "الصين مستعدة استعدادًا كاملًا، وتنتظر إكمال الخبراء للإجراءات وتحديد جدولهم".

ويُنتظر أن يؤدي تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي تَزَعّمتها واشنطن، للصين بأنها مصدر الوباء الذي يعصف بالعالم صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
02:58 PM

الصين: مستعدون لاستقبال خبراء الصحة العالمية للتحقيق في منشأ كورونا

في إطار السعي للتعرف على منشأ الجائحة التي أودت بحياة مليونيْ شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,266

أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد؛ في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت -حتى الآن- بحياة مليوني شخص.

أكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، أن "الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا، ما زال قيد التفاوض". وشدد المسؤول -على حد قول الصحيفة- على أن "الصين مستعدة استعدادًا كاملًا، وتنتظر إكمال الخبراء للإجراءات وتحديد جدولهم".

ويُنتظر أن يؤدي تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي تَزَعّمتها واشنطن، للصين بأنها مصدر الوباء الذي يعصف بالعالم صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,230
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة