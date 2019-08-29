أمير حائل ونائبه يطلعان على العرض الخاص برالي حائل الدولي ورالي داكار 2020

اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في صالة الاجتماعات بقصر أجا اليوم, على عرض الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الخاص بتجهيزات رالي داكار 2020 السعودية، ورالي حائل الدولي 2020 المرشح ليكون جولة من بطولة العالم لراليات الكروس كنتري 2021م, بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكد أمير منطقة حائل أن الدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للراليات السعودية أسهم في إحداث نقلة نوعية بمشاركة سائقي الراليات من مختلف دول العالم إلى جانب تنمية وتطوير المناطق السياحية في المملكة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والدور الذي قام به أبناء المنطقة خلال الأعوام السابقة خلال تنظيم رالي حائل الدولي ونجاحهم في تأكيد قدرة الشباب السعودي على تنظيم أهم وأفضل المناسبات الرياضية الدولية, متطلعًا سموه لمزيد من النجاحات للوطن والمنطقة بإذن الله في ظل توفيق الله ثم دعم ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جهة أخرى أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، أن ما تشهده رياضة السيارات من حراك واهتمام شامل في عددٍ من مناطق المملكة يبعث على التفاؤل بمستقبل هذه الرياضة وفعالياتها بفضل من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- ومتابعة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأشار إلى نجاحات رالي حائل الدولي وأنه الرالي الوحيد بالمملكة الذي استمر منذ انطلاقته الأولى, مؤكدًا أن نسخة رالي حائل القادمة ستكون نوعية ومختلفة وإحدى جولات بطولة العالم لراليات الكروس كنتري 2021م , مبينًا أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعمل على أن تكون نسخ رالي حائل الدولي القادمة أكثر نجاحًا بإذن الله.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, سروره بأن تكون حائل إحدى محطات سباق رالي داكار 2020 السعودية, مبينًا أنه تم الإعداد لهذا الحدث العالمي بالشكل المناسب.