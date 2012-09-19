بالمنطقة الشرقية.. إتقان العقارية تطرح 6 عقارات مميزة كفرص استثمارية ذات عوائد استثمارية في منطقة نابضة بالاستثمار

تضم مراكز تسوق نموذجية وعمارتين سكنية وتجارية وفندقًا تقدر مساحتها بقرابة 8000 متر مربع

أعلنت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع "ستة منتجات عقارية استثمارية بالمنطقة الشرقية تقدر مساحتها الإجمالية بقرابة 8000 متر مربع، وتضم فندقًا ومحطة وقود وعمائر ومركزَيْ تسوق بمواقع استراتيجية تتوسط الحركة التجارية والكثافة السكانية، وتمثل فرصة استثمارية ذات عوائد بأكبر منطقة بالسعودية.

وأوضحت "إتقان العقارية" في بيان صحفي لها أن المنتج الأول الذي سيباع قريبًا هو العزيزية بلازا الذي يتفرّد بجودة البناء وتميّز التصاميم على مساحة إجمالية بـ4,535.19 مترًا مربعًا ويقع في أهم الشوارع الرئيسية بالخبر على طريق الملك فهد والمجاور للمنشآت الفندقية والمتنزهات السياحية والمجمعات التجارية وقربه من الكورنيش؛ ما يعزز قيمة العقار ويحفز المستثمرين فيه.

فيما أوضحت أن المنتج الثاني هو مركز الخبر الذي تقدر مساحته بـ1,348.71 مترًا مربعًا ويضم وحدات ومعارض للاستخدام السكني والتجاري، ويتميز المركز بقربه من كورنيش الخبر "الواجهة البحرية" وطريق خادم الحرمين الشريفين وشارع الأمير تركي اللذين يعدان شريانًا نابضًا للحركة التجارية بالمحافظة التي تعد مقصدًا سياحيًّا مهمًّا بالمنطقة الشرقية.

فيما جاءت الفرصة الاستثمارية الثالثة المعروضة للبيع هي محطة الثقبة للوقود الواقعة على مساحة تقدر بـ465.13 مترًا مربعًا وتقع بالقرب من مدينة الخبر وملتقى طريقين محوريين هما طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الملك خالد؛ ما يميزها بارتفاع المؤشر التجاري وتنوع الأفكار وتوفر الخدمات والكثافة السكانية والتجارية المحيطة بالمحطة.

وبيّنت "إتقان العقارية" أن المنتج الرابع والخامس هي عمارتا بدر "١-٢" اللتان تقدر مساحتهما الإجمالية بـ900 متر مربع وتستخدم للأغراض التجارية والسكنية، كما تتميز العمارتان بمساحتهما المتوسطة وموقعهما الاستراتيجي وقربهما من المنشآت التجارية والصناعية والحكومية والسياحية في مدينة الخبر؛ ما يعزز استدامة القيمة التأجيرية لها.

ولفتت "إتقان العقارية" إلى أن المنتج السادس الذي سيعرض للبيع هو فندق "لي ريلاكس" الواقع بحي المطار بمدينة بقيق وتقدر مساحته بـ650 مترًا مربّعًا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من تقاطعه مع شارع أبوبكر الصديق؛ حيث يفتح الآفاق للاستثمار الأمثل بما يمتلك من ارتفاع الأصل المقام عليه العقار وثبات مؤشر سعر البيع وديمومة العوائد التأجيرية والقرب من المواقع الحيوية.

يشار إلى أن المنطقة الشرقية بالمملكة تعتبر من المناطق الحيوية التي تمتلك ميزات عن غيرها لاحتضانها كبرى شركات النفط بالعالم ووجود الموانئ والشواطئ المميزة التي يقصدها السواح من مختلف مناطق المملكة؛ ما يؤهلها كوجهة استثمارية عالمية.

ودعت شركة إتقان العقارية المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني: "Etqaan.sa" ، أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم "920001019" ، والجوال: "0500106030"، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.