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صيانة متنقلة لكراسي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

فريق متخصص يحدد نوعية العطل.. والمدة الزمنية لإصلاحه

خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ورشة متنقلة لصيانة العربات اليدوية والكهربائية الخاصة بذوي الإعاقة.

وتقدم الخدمة خلال الفترة المسائية في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي من خلال فريق متخصص لتحديد نوعية العطل، والمدة الزمنية للصيانة، وإجراء الصيانة بشكل فوري.

وفي حال تطلبت عملية الصيانة فترة زمنية أطول؛ يتم استلام العربة من المستفيد، وإعطاؤه عربة بديلة حتى إتمام عملية الصيانة.

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صيانة متنقلة لكراسي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
سبق

خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ورشة متنقلة لصيانة العربات اليدوية والكهربائية الخاصة بذوي الإعاقة.

وتقدم الخدمة خلال الفترة المسائية في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي من خلال فريق متخصص لتحديد نوعية العطل، والمدة الزمنية للصيانة، وإجراء الصيانة بشكل فوري.

وفي حال تطلبت عملية الصيانة فترة زمنية أطول؛ يتم استلام العربة من المستفيد، وإعطاؤه عربة بديلة حتى إتمام عملية الصيانة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
01:45 PM

صيانة متنقلة لكراسي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

فريق متخصص يحدد نوعية العطل.. والمدة الزمنية لإصلاحه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ورشة متنقلة لصيانة العربات اليدوية والكهربائية الخاصة بذوي الإعاقة.

وتقدم الخدمة خلال الفترة المسائية في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي من خلال فريق متخصص لتحديد نوعية العطل، والمدة الزمنية للصيانة، وإجراء الصيانة بشكل فوري.

وفي حال تطلبت عملية الصيانة فترة زمنية أطول؛ يتم استلام العربة من المستفيد، وإعطاؤه عربة بديلة حتى إتمام عملية الصيانة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

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