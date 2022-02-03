لافتة "سفير التباعد الاجتماعي" تنال استحسان المتسوقين بأحد المولات الشهيرة بجدة

ارتادها حارس أمن وأسهمت في التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية

نالت لافتة معلقة على حارس أمن يعمل بأحد المولات الشهيرة بجدة، استحسان الجميع بعد أن كُنب عليها "سفير التباعد الاجتماعي"، حيث يقدم توجيهات ونصائح لمرتادي المول حول تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقال حارس الأمن علي الشهري إن اللافتة لقيت استحسان الكثير من مرتادي المول وتفاعلهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في داخل المول.



وأشار "الشهري" إلى أن مثل تلك العبارات تسهم بشكل كبير حين مشاهدتها في التزام مرتادي المول بضوابط التباعد الاجتماعي والاحترازات الأخرى الوقائية، مشيداً بتفاعل وتعاون المتسوقين ومرتادي السينما معه ومع زملائه داخل المول.