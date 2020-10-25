تأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، التي تُطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية، بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-25 قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية، بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين. تأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، التي تُطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:01 PM

"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن إضافة إلى المناديل المعقمة وضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها"





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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية، بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

تأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، التي تُطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).