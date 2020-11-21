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تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي"

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية: إن إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ظفر بجائزة «الفتى الذهبي» ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاماً) في هذا الاختيار على منافسه رنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني، وحل ثالثاً ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ، ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.


وكتبت الصحيفة: "الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي"
سبق

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية: إن إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ظفر بجائزة «الفتى الذهبي» ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاماً) في هذا الاختيار على منافسه رنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني، وحل ثالثاً ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ، ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.


وكتبت الصحيفة: "الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
04:16 PM

تُمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً.. "هالاند" يخطف جائزة "الفتى الذهبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية: إن إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ظفر بجائزة «الفتى الذهبي» ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاماً في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاماً) في هذا الاختيار على منافسه رنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني، وحل ثالثاً ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ، ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.


وكتبت الصحيفة: "الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020".

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

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