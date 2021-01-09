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البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات

تعرّف على الشروط التي نصّت عليها الاتفاقية الثنائية بين البلدين

جاء توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين؛ باستثناء "الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة"، وأخذًا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

ونصت الاتفاقية على منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا، وفي السنة 180 يومًا.

ويشترط أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة، صالحة وسارية المفعول، ويكون رسم التأشيرة مبلغ 80 دولارًا أو ما يعادله؛ وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (ما يعادل 300 ريال).

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البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات
سبق

جاء توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين؛ باستثناء "الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة"، وأخذًا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

ونصت الاتفاقية على منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا، وفي السنة 180 يومًا.

ويشترط أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة، صالحة وسارية المفعول، ويكون رسم التأشيرة مبلغ 80 دولارًا أو ما يعادله؛ وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (ما يعادل 300 ريال).

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
04:46 PM

البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات

تعرّف على الشروط التي نصّت عليها الاتفاقية الثنائية بين البلدين

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خالد خليل - الرياض
6
2,670

جاء توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين؛ باستثناء "الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة"، وأخذًا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

ونصت الاتفاقية على منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا، وفي السنة 180 يومًا.

ويشترط أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة، صالحة وسارية المفعول، ويكون رسم التأشيرة مبلغ 80 دولارًا أو ما يعادله؛ وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (ما يعادل 300 ريال).

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