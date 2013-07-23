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المملكة تتضامن مع الصين جراء الفيضانات

بعدما اجتاحت مقاطعة خنان وخلفت وفيات

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

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المملكة تتضامن مع الصين جراء الفيضانات
سبق

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
06:32 PM

المملكة تتضامن مع الصين جراء الفيضانات

بعدما اجتاحت مقاطعة خنان وخلفت وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

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