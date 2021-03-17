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"مدير تعليم النماص" يُكرّم الفائزين بمسابقة القراء العشرة للفاتحة بتنومة

برعاية "آيات" ومركز تنومة الإعلامي ومشاركة 88 طالبًا بالصف الأول الابتدائي

برعاية مدير التعليم بمحافظة النماص عمر بن هجاد الغامدي، وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة تنومة عبدالقادر بن علي، تم تكريم القراء العشرة لسورة الفاتحة للصف الأول الابتدائي لجميع مدارس القطاع بمكتب تنومة بمجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم في المرحلة الختامية للمسابقة.

وشارك في المسابقة ٨٨ طالبًا من طلاب الصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس مكتب التعليم بمحافظة تنومة، وترشح للمرحلة الثانية ٤٤ طالبًا تَرشح منهم أفضل عشرة قراء لسورة الفاتحة تم تكريمهم في حفل بهيج حضره الطلاب والمعلمون وقادة المدارس وأولياء الأمور ولجنة التحكيم بأعداد محدودة مراعاة للإجراءات الاحترازية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم عرض مرئي عن سير المسابقة طوال الأعوام الماضية، بعدها تم تكريم القراء العشرة بمبالغ مالية ودروع، وكذلك تم تكريم المعلمين وقادة المدارس ولجنة التحكيم والجهة الداعمة والراعية للمسابقة وهي جمعية "آيات" لتحفيظ القرآن الكريم والراعي الإعلامي للمسابقة المركز الإعلامي بتنومة.

واختتم الحفل بكلمة لمدير التعليم أثنى فيها على الجهود المبذولة من فريق العمل والمستوى المتميز للمسابقة، ثم التقطت الصور التذكارية.

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"مدير تعليم النماص" يُكرّم الفائزين بمسابقة القراء العشرة للفاتحة بتنومة
سبق

برعاية مدير التعليم بمحافظة النماص عمر بن هجاد الغامدي، وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة تنومة عبدالقادر بن علي، تم تكريم القراء العشرة لسورة الفاتحة للصف الأول الابتدائي لجميع مدارس القطاع بمكتب تنومة بمجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم في المرحلة الختامية للمسابقة.

وشارك في المسابقة ٨٨ طالبًا من طلاب الصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس مكتب التعليم بمحافظة تنومة، وترشح للمرحلة الثانية ٤٤ طالبًا تَرشح منهم أفضل عشرة قراء لسورة الفاتحة تم تكريمهم في حفل بهيج حضره الطلاب والمعلمون وقادة المدارس وأولياء الأمور ولجنة التحكيم بأعداد محدودة مراعاة للإجراءات الاحترازية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم عرض مرئي عن سير المسابقة طوال الأعوام الماضية، بعدها تم تكريم القراء العشرة بمبالغ مالية ودروع، وكذلك تم تكريم المعلمين وقادة المدارس ولجنة التحكيم والجهة الداعمة والراعية للمسابقة وهي جمعية "آيات" لتحفيظ القرآن الكريم والراعي الإعلامي للمسابقة المركز الإعلامي بتنومة.

واختتم الحفل بكلمة لمدير التعليم أثنى فيها على الجهود المبذولة من فريق العمل والمستوى المتميز للمسابقة، ثم التقطت الصور التذكارية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:59 AM

"مدير تعليم النماص" يُكرّم الفائزين بمسابقة القراء العشرة للفاتحة بتنومة

برعاية "آيات" ومركز تنومة الإعلامي ومشاركة 88 طالبًا بالصف الأول الابتدائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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برعاية مدير التعليم بمحافظة النماص عمر بن هجاد الغامدي، وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة تنومة عبدالقادر بن علي، تم تكريم القراء العشرة لسورة الفاتحة للصف الأول الابتدائي لجميع مدارس القطاع بمكتب تنومة بمجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم في المرحلة الختامية للمسابقة.

وشارك في المسابقة ٨٨ طالبًا من طلاب الصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس مكتب التعليم بمحافظة تنومة، وترشح للمرحلة الثانية ٤٤ طالبًا تَرشح منهم أفضل عشرة قراء لسورة الفاتحة تم تكريمهم في حفل بهيج حضره الطلاب والمعلمون وقادة المدارس وأولياء الأمور ولجنة التحكيم بأعداد محدودة مراعاة للإجراءات الاحترازية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم عرض مرئي عن سير المسابقة طوال الأعوام الماضية، بعدها تم تكريم القراء العشرة بمبالغ مالية ودروع، وكذلك تم تكريم المعلمين وقادة المدارس ولجنة التحكيم والجهة الداعمة والراعية للمسابقة وهي جمعية "آيات" لتحفيظ القرآن الكريم والراعي الإعلامي للمسابقة المركز الإعلامي بتنومة.

واختتم الحفل بكلمة لمدير التعليم أثنى فيها على الجهود المبذولة من فريق العمل والمستوى المتميز للمسابقة، ثم التقطت الصور التذكارية.

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