النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جولة بمرسى الصيادين بجازان تكشف أسباب نفوق الطيور والأسماك

قوارب مختلفة الأشكال والأحجام يقابلها انخفاض في معدل الإنتاج كمًّا ونوعًا

الصيادون هم الوحيدون الذين يعرفون آلام ومعاناة البحر، فلا طاقة لهم إلا بمواساته، وهم فقط من يقدر هذا البحر لكن دخلاء كُثر أفسدوا عليهم مهنة الصيد، وساهموا في تلوث البحر ونفوق عدد من الأسماك والطيور بمرسى الصيادين بجازان.

"سبق" رصدت في جولة ميدانية نفوق عدد من الأسماك، إضافة إلى الطيور التي تعيش على ضفاف الشواطئ، خصوصًا بالقرب من مرفأ الصيادين، وذلك بسبب رمي مخلفات الصيد بالبحر، وكذلك تفريغ حمولة الزيوت من القوارب إلى البحر مباشرة بالرغم من وجود أماكن مخصصة لإتلافها.

وما زال عدد كبير من الصيادين المقيمين مصممين على كسر قرارات الجهات المعنية، في شأن الصيد الجائر، ووفقًا لأساليب وممارسات خاطئة، بدءًا من استخدامهم أدوات مخالفة، وصولًا إلى رمي الشباك والمخلفات والأوساخ بمختلف المواقع البحرية.

ويتّفق معظم المتتبعين لأحوال وشؤون الصيد في جازان، على وجود الكثير من العوامل والأسباب التي شجعت على الاستمرار في الممارسات الخاطئة التي تسبّبت - وفقًا لآرائهم - في آثار بالغة السوء على الأسماك المحلية، كانخفاض معدل إنتاجها كمًّا ونوعًا، وانتشار نفوق الأسماك ببعض المواقع البحرية وغيرها، واكبها أعداد هائلة من قوارب الصيادين مختلفة الأشكال والأحجام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جولة بمرسى الصيادين بجازان تكشف أسباب نفوق الطيور والأسماك
سبق

الصيادون هم الوحيدون الذين يعرفون آلام ومعاناة البحر، فلا طاقة لهم إلا بمواساته، وهم فقط من يقدر هذا البحر لكن دخلاء كُثر أفسدوا عليهم مهنة الصيد، وساهموا في تلوث البحر ونفوق عدد من الأسماك والطيور بمرسى الصيادين بجازان.

"سبق" رصدت في جولة ميدانية نفوق عدد من الأسماك، إضافة إلى الطيور التي تعيش على ضفاف الشواطئ، خصوصًا بالقرب من مرفأ الصيادين، وذلك بسبب رمي مخلفات الصيد بالبحر، وكذلك تفريغ حمولة الزيوت من القوارب إلى البحر مباشرة بالرغم من وجود أماكن مخصصة لإتلافها.

وما زال عدد كبير من الصيادين المقيمين مصممين على كسر قرارات الجهات المعنية، في شأن الصيد الجائر، ووفقًا لأساليب وممارسات خاطئة، بدءًا من استخدامهم أدوات مخالفة، وصولًا إلى رمي الشباك والمخلفات والأوساخ بمختلف المواقع البحرية.

ويتّفق معظم المتتبعين لأحوال وشؤون الصيد في جازان، على وجود الكثير من العوامل والأسباب التي شجعت على الاستمرار في الممارسات الخاطئة التي تسبّبت - وفقًا لآرائهم - في آثار بالغة السوء على الأسماك المحلية، كانخفاض معدل إنتاجها كمًّا ونوعًا، وانتشار نفوق الأسماك ببعض المواقع البحرية وغيرها، واكبها أعداد هائلة من قوارب الصيادين مختلفة الأشكال والأحجام.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
01:42 PM

شاهد.. جولة بمرسى الصيادين بجازان تكشف أسباب نفوق الطيور والأسماك

قوارب مختلفة الأشكال والأحجام يقابلها انخفاض في معدل الإنتاج كمًّا ونوعًا

A A A
فهد كاملي - جازان
4
2,769

الصيادون هم الوحيدون الذين يعرفون آلام ومعاناة البحر، فلا طاقة لهم إلا بمواساته، وهم فقط من يقدر هذا البحر لكن دخلاء كُثر أفسدوا عليهم مهنة الصيد، وساهموا في تلوث البحر ونفوق عدد من الأسماك والطيور بمرسى الصيادين بجازان.

"سبق" رصدت في جولة ميدانية نفوق عدد من الأسماك، إضافة إلى الطيور التي تعيش على ضفاف الشواطئ، خصوصًا بالقرب من مرفأ الصيادين، وذلك بسبب رمي مخلفات الصيد بالبحر، وكذلك تفريغ حمولة الزيوت من القوارب إلى البحر مباشرة بالرغم من وجود أماكن مخصصة لإتلافها.

وما زال عدد كبير من الصيادين المقيمين مصممين على كسر قرارات الجهات المعنية، في شأن الصيد الجائر، ووفقًا لأساليب وممارسات خاطئة، بدءًا من استخدامهم أدوات مخالفة، وصولًا إلى رمي الشباك والمخلفات والأوساخ بمختلف المواقع البحرية.

ويتّفق معظم المتتبعين لأحوال وشؤون الصيد في جازان، على وجود الكثير من العوامل والأسباب التي شجعت على الاستمرار في الممارسات الخاطئة التي تسبّبت - وفقًا لآرائهم - في آثار بالغة السوء على الأسماك المحلية، كانخفاض معدل إنتاجها كمًّا ونوعًا، وانتشار نفوق الأسماك ببعض المواقع البحرية وغيرها، واكبها أعداد هائلة من قوارب الصيادين مختلفة الأشكال والأحجام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,547
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة