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أكثر من 24 ألف زائر لـ"جناح تعليم جدة" بمعرض الكتاب في أربعة أيام

لفت أنظارهم وتميز بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء

يتوافد الزوار على جناح تعليم جدة المشارك في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب، والذي لفت أنظار الزوار بمختلف الأعمار نظرًا لما اشتملت عليه أركان الجناح التعليمي من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، والتي تتناسب مع مختلف الأعمار وأطياف المجتمع، حيث تجاوز عدد زوار الجناح خلال الأيام الماضية ٢٤ ألف زائر.

وتميز جناح تعليم جدة بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء، ومن أبرز تلك المواهب طالبة الصف الثاني ثانوي هديل الغامدي بالثانوية ٨١ بجدة والتي قامت بتأليف كتاب بعنوان (لتكن مختلفًا) وتدور فكرة الكتاب حول التفرد بالأفكار الإيجابية المختلفة عن التقليدية والتميز في النهاية وثمنت هديل الدعم الذي وجدته من منسقة موهبة بمدرستها المعلمة سارة العتيبي وقائدة المدرسة سلمى الجهني.

كما تميز جناح البنين بالمواهب الطلابية في عددٍ من المجالات حيث أقام مساء أمس السبت الطلاب عبدالعزيز بالحمر، مهند الشمراني، عبدالعزيز السيد أمسية شعرية فيما أدار الطالب خالد القرني الأمسية التي حضرها مثقفون وتربويون كما حظي ركن الروبوت للطلاب بعدد كبير من زوار ركن جناح تعليم جدة للبنين .

يُذكر أن جناح تعليم جدة يضم كذلك منصة ثقافية لإقامة فعاليات ثقافية وإعلامية واللقاء بالمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي والتعريف بتعليم جدة ومشروعاته وما حققه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية، إضافة إلى مشاركات ثقافية في مسرح المعرض ستشتمل على مسرحيات تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية وركن خاص بالمرأة والطفل متنوع الأنشطة والبرامج الجاذبة.

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أكثر من 24 ألف زائر لـ"جناح تعليم جدة" بمعرض الكتاب في أربعة أيام
سبق

يتوافد الزوار على جناح تعليم جدة المشارك في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب، والذي لفت أنظار الزوار بمختلف الأعمار نظرًا لما اشتملت عليه أركان الجناح التعليمي من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، والتي تتناسب مع مختلف الأعمار وأطياف المجتمع، حيث تجاوز عدد زوار الجناح خلال الأيام الماضية ٢٤ ألف زائر.

وتميز جناح تعليم جدة بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء، ومن أبرز تلك المواهب طالبة الصف الثاني ثانوي هديل الغامدي بالثانوية ٨١ بجدة والتي قامت بتأليف كتاب بعنوان (لتكن مختلفًا) وتدور فكرة الكتاب حول التفرد بالأفكار الإيجابية المختلفة عن التقليدية والتميز في النهاية وثمنت هديل الدعم الذي وجدته من منسقة موهبة بمدرستها المعلمة سارة العتيبي وقائدة المدرسة سلمى الجهني.

كما تميز جناح البنين بالمواهب الطلابية في عددٍ من المجالات حيث أقام مساء أمس السبت الطلاب عبدالعزيز بالحمر، مهند الشمراني، عبدالعزيز السيد أمسية شعرية فيما أدار الطالب خالد القرني الأمسية التي حضرها مثقفون وتربويون كما حظي ركن الروبوت للطلاب بعدد كبير من زوار ركن جناح تعليم جدة للبنين .

يُذكر أن جناح تعليم جدة يضم كذلك منصة ثقافية لإقامة فعاليات ثقافية وإعلامية واللقاء بالمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي والتعريف بتعليم جدة ومشروعاته وما حققه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية، إضافة إلى مشاركات ثقافية في مسرح المعرض ستشتمل على مسرحيات تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية وركن خاص بالمرأة والطفل متنوع الأنشطة والبرامج الجاذبة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:07 PM

أكثر من 24 ألف زائر لـ"جناح تعليم جدة" بمعرض الكتاب في أربعة أيام

لفت أنظارهم وتميز بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يتوافد الزوار على جناح تعليم جدة المشارك في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب، والذي لفت أنظار الزوار بمختلف الأعمار نظرًا لما اشتملت عليه أركان الجناح التعليمي من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، والتي تتناسب مع مختلف الأعمار وأطياف المجتمع، حيث تجاوز عدد زوار الجناح خلال الأيام الماضية ٢٤ ألف زائر.

وتميز جناح تعليم جدة بإبراز المواهب الطلابية بنين وبنات على حد سواء، ومن أبرز تلك المواهب طالبة الصف الثاني ثانوي هديل الغامدي بالثانوية ٨١ بجدة والتي قامت بتأليف كتاب بعنوان (لتكن مختلفًا) وتدور فكرة الكتاب حول التفرد بالأفكار الإيجابية المختلفة عن التقليدية والتميز في النهاية وثمنت هديل الدعم الذي وجدته من منسقة موهبة بمدرستها المعلمة سارة العتيبي وقائدة المدرسة سلمى الجهني.

كما تميز جناح البنين بالمواهب الطلابية في عددٍ من المجالات حيث أقام مساء أمس السبت الطلاب عبدالعزيز بالحمر، مهند الشمراني، عبدالعزيز السيد أمسية شعرية فيما أدار الطالب خالد القرني الأمسية التي حضرها مثقفون وتربويون كما حظي ركن الروبوت للطلاب بعدد كبير من زوار ركن جناح تعليم جدة للبنين .

يُذكر أن جناح تعليم جدة يضم كذلك منصة ثقافية لإقامة فعاليات ثقافية وإعلامية واللقاء بالمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي والتعريف بتعليم جدة ومشروعاته وما حققه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية، إضافة إلى مشاركات ثقافية في مسرح المعرض ستشتمل على مسرحيات تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية وركن خاص بالمرأة والطفل متنوع الأنشطة والبرامج الجاذبة.

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