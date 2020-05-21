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"آل جوفان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة ولي العهد

قال إن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات

رفع معرف آل جوفان الدكتور فلاح بن محمد الجوفان، باسمه وباسم أعيان أسرة آل جوفان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور الجوفان بالتلاحم القوي بين الشعب والحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي جعلنا مضرب مثل عالميًّا في قوة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب.

وقال: إن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات التي تحظى باهتمام ولي العهد، الذي جعل التنمية تسير بخط متوازٍ في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية وتنوع المشروعات العملاقة والخطط التنموية وتعزيز البنى التحتية بشكل متساوٍ بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى دولتنا المباركة.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله الأمير محمد بن سلمان من كل سوء ويسدد خطاه ويعينه ويوفقه لخدمة دينه ثم ملكه ووطنه ويطيل في عمره على طاعته ومرضاته.

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"آل جوفان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة ولي العهد
سبق

رفع معرف آل جوفان الدكتور فلاح بن محمد الجوفان، باسمه وباسم أعيان أسرة آل جوفان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور الجوفان بالتلاحم القوي بين الشعب والحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي جعلنا مضرب مثل عالميًّا في قوة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب.

وقال: إن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات التي تحظى باهتمام ولي العهد، الذي جعل التنمية تسير بخط متوازٍ في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية وتنوع المشروعات العملاقة والخطط التنموية وتعزيز البنى التحتية بشكل متساوٍ بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى دولتنا المباركة.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله الأمير محمد بن سلمان من كل سوء ويسدد خطاه ويعينه ويوفقه لخدمة دينه ثم ملكه ووطنه ويطيل في عمره على طاعته ومرضاته.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:28 AM

"آل جوفان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة ولي العهد

قال إن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع معرف آل جوفان الدكتور فلاح بن محمد الجوفان، باسمه وباسم أعيان أسرة آل جوفان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور الجوفان بالتلاحم القوي بين الشعب والحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي جعلنا مضرب مثل عالميًّا في قوة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب.

وقال: إن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات التي تحظى باهتمام ولي العهد، الذي جعل التنمية تسير بخط متوازٍ في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية وتنوع المشروعات العملاقة والخطط التنموية وتعزيز البنى التحتية بشكل متساوٍ بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى دولتنا المباركة.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله الأمير محمد بن سلمان من كل سوء ويسدد خطاه ويعينه ويوفقه لخدمة دينه ثم ملكه ووطنه ويطيل في عمره على طاعته ومرضاته.

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